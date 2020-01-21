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21 січня • оновлено в 11:38
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"Влада мовчить!" Чубаров запропонував план порятунку Криму

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Представництву президента України в АРК направлено пакет законопроєктів, які спрямовані на проголошення статусу кримськотатарської автономії.

Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Політик зазначив, що ухвалення законопроєкту про доповнення й зміни до конституції в частині Криму, проєкту закону про статус кримськотатарського народу і про корінних народів України позитивно позначаться на майбутньому півострова.

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"Ухвалення цих законопроєктів дало б чіткий сигнал українському суспільству, міжнародній спільноті та Росії, що ми не тільки будемо повертати Крим, але повністю усвідомлюємо відповідальність за його майбутнє і всьому світу презентуємо формат розвитку Криму в складі незалежної України", – розповів він.

Чубаров зазначив, що сьогодні в українському суспільстві насаджується думка, що досягнення миру з Росією можливо шляхом переговорів.

"Водночас ті, хто насаджує цю думку в суспільстві, вони не беруть на себе відповідальність визначити параметри тих переговорів, які необхідно вести з РФ. І в цій частині особливо помітно мовчання влади щодо Криму, його майбутнього", – підкреслив глава Меджлісу.

Крим

Крим

Нагадаємо, що Верховна Рада України 20 березня 2014 року визнала кримських татар корінним народом Криму. У такий спосіб Україна приєдналася до Декларації ООН про права корінних народів. Щороку 9 серпня відзначається міжнародний день корінних народів світу. Він затверджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1994 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рефат Чубаров заявив, що в Україні проведуть міжнародну мирну акцію, присвячену окупованому Росією Криму.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
Теги
Меджліс Крим
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Я eбал честь чубарова
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Ку Алексей
Ку Алексей
кто клетку с чубаровым не закрыл?
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Редкостное животное,,при стране на у занимался отжимом земли оттого и тявкает на всех углах от кормушки оторвали а кушать то хочется
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