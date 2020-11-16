Уряд України повинен негайно відзвітувати щодо виконання кожного пункту постанови, ухваленої Верховною Радою, яка спрямована на захист людей від коронавірусу.

На цьому наголосила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу на засіданні Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів. Вона нагадала, що епідемія COVID-19 в Україні набирає з кожним днем усе більших обертів, однак зрушень у розв’язанні цієї проблеми досі немає.

Тимошенко зауважила, що за підсумками попереднього тижня, в Україні кожні 7-10 хвилин помирає людина від коронавірусу, люди не можуть отримати місця в стаціонарі лікарень через їхнє перенавантаження.

Також Тимошенко наголосила, що сьогодні не робляться безкоштовні тести, немає безкоштовних ліків для хворих на COVID-19, лікарям не доплачуються належні виплати, медики залишилися без страхування, лікарні не забезпечені киснем, а лабораторії не роблять 100 тисяч ПЛР-тестів на добу.

"Нашу команду зараз абсолютно не хвилюють будь-які вибори, будь-які політичні піар-акції, й ми категорично проти критиканства, яке продовжується у стінах парламенту в той час, коли реальна епідемія набуває такого масштабу, що вже ніхто не може залишатися осторонь", – зауважила лідерка "Батьківщини".

Тимошенко закликала уряд негайно відзвітувати про виконання постанови щодо боротьби з коронавірусом у країні, ухваленої парламентом.

"Я прошу віцеспікерку Олену Кондратюк поінформувати уряд, щоб він підготувався до звіту по кожному пункту постанови щодо боротьби з коронавірусом. Конкретний пункт постанови мусить мати конкретний звіт. Якщо пункти цієї постанови не виконані, то Верховна Рада мусить давати конкретну оцінку роботі уряду", – зазначила голова "Батьківщини".