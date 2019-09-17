"Влада має мотиви помсти Гонтаревій": у Порошенка зробили жорстку заяву

У партії "Європейська солідарність" вимагають від влади розслідувати підпал будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Заява з'явилася на сайті пресслужби партії "Європейська солідарність". У політсилі переконані, що "кампанія терору" щодо Гонтаревої є помстою за її державницьку і реформаторську позицію під час перебування на посаді голови НБУ.

У партії наголосили, що роль Гонтаревої у вичищенні "авгієвих стаєнь" української банківської системи визнана у світі, та, зокрема у МВФ, який назвав її одним з кращих банкірів світу.

"Підпал приватного будинку Гонтаревої – це не випадковість, а результат регулярних публічних погроз. Не виключаємо, що у владі є представники, які мають мотиви помсти Гонтаревій. Звертаємо також увагу, що підпал автомобіля дітей політика лишився без жодної реакції влади", – заявили в "ЄС".

"Європейська солідарність" Пресслужба "ЄС"

У партії зазначили, що українська правоохоронна система свідомо заплющує очі на терор щодо проукраїнських сил. Це є загрозою не просто для української опозиції, а й для демократії.

"Затягування розслідування кампанії терору щодо Гонтаревої матиме руйнівні наслідки для репутації України та її інвестиційної привабливості. Партія "Європейська солідарність" інформуватиме міжнародні структури, уряди інших країн та, зокрема, Великої Британії про загрозу життю для Валерії Гонтаревої, а також про інші антидемократичні тенденції, які спостерігаються в Україні за нової влади", – відзначили у "ЄС".

У партії закликали проукраїнські сили "об’єднатися для захисту політичних прав та свобод громадян України та не допустити перетворення України на авторитарну поліцейську країну".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 17 вересня під києвом невідомі підкинули пляшку з запальної сумішшю у будинок ексголови Нацбанку України Валерії Гонтаревої. Постраждалий немає, втім дім згорів майж повністю.

Раніше у центрі Києва спалили автомобіль невістки Гонтаревої. Надзвичайна подія трапилася в ніч на 5 вересня.

До цього, в серпні, Гонтареву збило авто в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи.

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