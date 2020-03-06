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6 березня • оновлено в 12:16
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Влада готувалася до подачі води у Крим із лютого – Бутусов

8.4т
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На початку лютого з великими українськими проєктними організаціями, які пов'язані з інжинірингом у сфері водних біоресурсів, обговорили питання відновлення водопостачання Криму.

Бесіди проводили представники влади за дорученням тодішнього віцепрем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, стверджує журналіст Юрій Бутусов у блозі для OBOZREVATEL.

Шмигаль виступив за подачу води до Криму

Шмигаль виступив за подачу води до Криму

За його словами, ціла низка компаній вже відмовилася від реалізації скандального проєкту, проте держава все одно має дати роз'яснення з приводу того, хто висунув ініціативу, яка спростить життя окупантам українських територій.

"Сподіваюся, що всі представники приватного бізнесу і державні проєктні організації розуміють – взявши участь у такому проєкті, ви назавжди вкриєте ганьбою своє ім'я і свої підприємства. Співучасть у зраді ніякі гроші не виправдають", – наголосив Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив за відновлення подачі води до окупованого РФ Криму. Він наголосив, що у Криму живуть українці, яких не можна кидати.

  • Пізніше Шмигаль відхрестився від своїх слів, заявивши, що вода не надійде до Криму до повернення півострова Україні.

  • А 6 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр знову заявив, що Україна постачатиме воду в окупований Крим винятково для потреб населення, а не промисловості чи військових об'єктів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Особи
Юрій Бутусов Денис Шмигаль
Місце
Україна
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Го Валентин
Го Валентин
Шмыгаль, если бы был настоящим премьером государственником, занялся бы созданием и реализацией программы восстановления Днепра и крупных рек Украины. Что он собрался подавать в Крым? Днепр еле живой. Река почти угроблена, а он про воду в Крым рассказывает. Глава правительства трудная и сложная работа. В 44 года это не ясно? Туда не надо идти исполнять чужие хотелки и пиариться на горячих темах. Не рановато на следующий день после назначения по ток-шоу ходить?
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Mega Death
Mega Death
После Санжар, животным , антигуманным инстинктам украинцев уже никто не удивляется. Не удивлюсь если воду в Крым они продавать начнут)))
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Mega Death, ну ващето Россия готова покупать воду для Крыма, о чем неоднократно заявлялось. вопрос цены.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пипец
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