Влада готувалася до подачі води у Крим із лютого – Бутусов

На початку лютого з великими українськими проєктними організаціями, які пов'язані з інжинірингом у сфері водних біоресурсів, обговорили питання відновлення водопостачання Криму.

Бесіди проводили представники влади за дорученням тодішнього віцепрем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, стверджує журналіст Юрій Бутусов у блозі для OBOZREVATEL.

Шмигаль виступив за подачу води до Криму

За його словами, ціла низка компаній вже відмовилася від реалізації скандального проєкту, проте держава все одно має дати роз'яснення з приводу того, хто висунув ініціативу, яка спростить життя окупантам українських територій.

"Сподіваюся, що всі представники приватного бізнесу і державні проєктні організації розуміють – взявши участь у такому проєкті, ви назавжди вкриєте ганьбою своє ім'я і свої підприємства. Співучасть у зраді ніякі гроші не виправдають", – наголосив Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив за відновлення подачі води до окупованого РФ Криму. Він наголосив, що у Криму живуть українці, яких не можна кидати.

Пізніше Шмигаль відхрестився від своїх слів, заявивши, що вода не надійде до Криму до повернення півострова Україні.

А 6 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр знову заявив, що Україна постачатиме воду в окупований Крим винятково для потреб населення, а не промисловості чи військових об'єктів.

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