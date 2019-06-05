Вкрав промову у Порошенка: Зеленського спіймали на плагіаті. Відеофакт

Президент України Володимир Зеленський, заявивши про те, що "Україна в ЄС – смерть російського імперського проекту", скопіював промову свого попередника Петра Порошенка.

На це звернув увагу в своєму Facebook прес-секретар п'ятого президента України Святослав Цеголко, оприлюднивши докази. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Заяву, через яку розігрався скандал, Зеленський зробив у середу, 5 червня, в Брюсселі під час зустрічі з главою Європейської ради Дональдом Туском.

Володимир Зеленський Российская газета

"Банальний плагіат. Новий президент Зеленський вкрав цілий абзац із виступу Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність. Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але крім коректора варто найняти і спічрайтера", – відреагував Цеголко.

Він також опублікував відео, на якому Порошенко промовив слова, які пізніше в точності відтворив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заговорив англійською в штаб-квартирі НАТО в ході брифінгу з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

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