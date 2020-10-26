Вкрасти "бюлетень" та проголосувати 6 разів: OBOZREVATEL провів експеримент з опитуванням Зеленського

Після закриття виборчих дільниць 25 жовтня речник кампанії "5 питань президента" Артем Гагарін заявив, що опитування, ініційоване Володимиром Зеленським, відбулось без порушень, адже волонтери перебували поза межами виборчих дільниць, вони не агітували виборців голосувати за жодну з партій, а опитували людей виключно після того, як громадяни виходили з виборчої дільниці. Саме це, на думку організаторів та волонтерів, мало убезпечити від того, щоб одна людина могла пройти опитування кілька разів.

Журналіст OBOZREVATEL провів власний експеримент, під час якого відвідав 5 виборчих дільниць у Солом'янському районі Києва. На кожній з них йому вдалось пройти президентське опитування, а на одній – двічі. Про те, як відбувалось анкетування та які порушення нам вдалось зафіксувати – у матеріалі OBOZREVATEL.

"Запам'ятовуємо обличчя"

На кожній виборчій дільниці волонтери запевняли, що пильно стежать за тим, аби одна людина не змогла проголосувати у них двічі. Головним запобіжником вони називали свою пам'ять.

"Напливу великого людей немає, тому ми запам'ятовуємо (обличчя. – Ред.) Вони проголосували і пішли. Все", – розповіла одна з волонтерок, яка перебувала біля виборчої дільниці №800909 на вулиці Гарматній, 26.

Нагадаємо, що цього року вибори відбуваються в розпал пандемії коронавірусу, через що Кабінет міністрів України затвердив протиепідемічні заходи під час проведення виборів. Відповідно до них українці повинні були приходити до виборчих дільниць з вдягненими на обличчя медичними масками.

Опитуємо лише тих, хто вийшов з дільниці

Волонтери на камеру підтверджували тезу Артема Гагаріна про те, що допускають до опитування лише тих громадян, які вийшли після голосування з приміщення виборчої дільниці.

"Ми дивимось, хто виходить з виборчої дільниці. Тільки ті, хто голосував… Ми особисто дивимось, чи саме ви вийшли з приміщення", – запевняв волонтер на дільниці №800905 на вулиці полковника Шутова, 13.

Журналіст Obozrevatel не голосував на цій дільниці, проте опитування пройшов. На наступних двох – листок-опитувальник йому видали одразу, попри те, що він навіть не заходив до приміщення виборчих дільниць.

"Банальний фейк"

Саме "банальним фейком" Артем Гагарін назвав випадок у Хмельницькому, коли одна людина заповнила одразу 7 опитувальників та вкинула їх у скриньку волонтерів.

Під час нашого експерименту ми справді не змогли проголосувати сім разів на одній дільниці, оскільки не ставили перед собою такої мети. Проте нашому журналісту вдалось проголосувати на 5 різних дільницях, при чому за адресою вул. Олекси Тихого, 57 зробити це вдалось двічі, а бюлетень видавала одна і та сама волонтерка.

Чи можна вважати опитування репрезентативним?

Офіс президента чітко зазначив, що кампанія "5 питань президента" – це не референдум, а звичайне опитування, яке дасть можливість "засвідчити суспільну думку без її корегування різними ангажованими "експертами" та політиками з понад 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями".

Проте під час опитування волонтери не запитували вік, рівень освіти та інші статичні дані респондентів, через що неможливо сформувати соціологічну вибірку громадян, яка б відображала настрої усього суспільства.

Крім того, нашому журналісту вдалось забрати "бюлетень" з однієї виборчої дільниці та вкинути його до скриньки волонтера на іншій. У всіх 4 бюлетенях, які журналіст вкинув до волонтерських скриньок, були відповіді лише на деякі запитання, а деякі пункти навмисно залишались порожніми. Одну анкету ми розірвали одразу на виборчій дільниці. Чи можна за таких умов встановити реальну кількість осіб, які пройшли опитування?

Також незрозуміло, яким чином відбувається підрахунок голосів, адже саме анкетування проводилось на замовлення політичної партії "Слуга Народу".

Все вище перелічене, включно з тим, що одна людина пройшла опитування одразу на 5 дільницях, свідчить про те, що кампанія "5 питань президента" не може вважатись репрезентативною та "засвідчити суспільну думку".