Вкидання, підтасовування і побиття: топ порушень на виборах в Росії

18 березня по всій Росії пройшли вибори президента країни. І хоча ім'я переможця і так було відомо заздалегідь, влада все одно підтасовувала результати на догоду президенту РФ Володимиру Путіну. Про це весь день повідомляли незалежні спостерігачі з усієї Росії.

"Обозреватель" склав топ найбільш явних порушень на виборах президента сусідньої держави.

Масове підвезення бюджетників

Спостерігачі повідомили про масове підвезення виборців одразу в декількох регіонах РФ. Як повідомив рух "Спостерігачі Петербурга" людей привезли на голосування в Кузьмілівському міському поселенні в Ленінградській області. Виборців привезли на автобусі, водій якого відкрито заявив, що це ініціатива місцевої адміністрації.

При цьому ссейф з бюлетенями для дострокового голосування поставили у кабінеті керівника адміністрації цього поселення. Спостерігачів туди не пустили, а ось представник "Єдиної Росії" зміг зайти без перешкод. У відповідь на обурення він сказав, що працює в цьому кабінеті.

Як написав у себе в Twitter депутат Законодавчих зборів Петербурга Сергій Гуляєв, в селищі Лебедине в Ленінградській області на виборчу дільницю строєм привели бійців Росгвардіі.

Видання "Нова газета" повідомило про масштабні порушення при достроковому голосуванні в Омську. Представники КПРФ розповіли виданню, що бюджетників змушують голосувати, а потім фотографувати бюлетені з галочками.

Спостерігачі руху за права виборців "Голос" в Іркутській області заявили , що там одразу на кілька ділянок привезли п'яних виборців, з якими потім розплачуються горілкою.

Оприлюднення результатів до завершення виборів

Члени обласної організації КПРФ в Новосибірську зуміли відзначитися по-своєму. Вони вирішили оприлюднити результати голосування задовго до завершення виборів, що є грубим порушенням закону. Судячи з ним, Путін набирає у області більше 70% голосів.

Другим йде якраз кандидат від КПРФ Павло Грудінін - 17%.

Побиття спостерігачів

Про масові побиття спостерігачів на виборчих дільницях в Дагестані повідомила група активістів з Москви, Петербурга та Казані.

"Абсолютне свавілля на ділянці 1126 в Махачкалі. На ділянку приїхав натовп спортсменів-борців, вкидали бюлетені, силою не пускаючи спостерігачів до урн і відібравши техніку (ноутбук і телефон). Одного зі спостерігачів кудись фізично відтягли і тримали, поки не закінчили вкидувати", - розповіли спостерігачі.

При цьому нападу на спостерігачів були здійснені також на ділянках №1125 і №1111. На інших виборчих точках зловмисники намагаються вигнати спостерігачів, проте їм активно заважає поліція.

Закрили камеру кульками

На виборчій дільниці №268 в Кемерово один з членів ДВК перед тим, як висипати бюлетені на стіл для підрахунку голосів, закрив камеру кульками. За інформацією телеграм-каналу Varlamov News, півтори хвилини камера нічого не фіксувала.

Геніально! ДВК 268, Кемерово. Голова комісії на півтори хвилини закрила камеру повітряними кулями. За дивним збігом, саме в цей момент бюлетені вивалювали на стіл з урн https://t.co/xF9MB8XIlQ pic.twitter.com/kjSNcLQBb9 - Ілля Варламов (@varlamov) 18 березня 2018 р.

"Вибори" в Криму

Україна і Євросоюз в принципі вважають вибори на території окупованого Криму незаконними, однак крім цього на півострові вже зафіксували масу порушень.

"Кримська правозахисна група" повідомила з посиланням на джерела, що керівників кількох великих підприємств Керчі, в яких працює понад 100 співробітників, "зобов'язали забезпечити явку своїх підлеглих на вибори".

Крім того, як повідомляє РБК, співробітник одного з бюджетних підприємств міста повідомив правозахисникам, що йому і його колегам веліли дзвонити керівнику після того, як вони проголосують.

А в декількох школах Керчі та Сімферополя на батьківських зборах говорили про необхідність йти на вибори, щоб "виконати свій громадянський обов'язок". Як стверджують правозахисники, батьків дітей однієї з сімферопольських шкіл навіть попросили "відзвітувати" про голосування по месенджер Viber, стверджують правозахисники.