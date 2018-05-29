Визнання незалежності Абхазії: Грузія прийняла різке рішення

Грузія розпочала процедури щодо припинення дипломатичних відносин із Сирією у відповідь на визнання Дамаском незалежності окупованих грузинських територій - Південної Осетії та Абхазії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Дондуа на спеціальному брифінгу, присвяченому визнанню Сирією незалежності окупованих Росією територій Грузії, передає "Грузія Online".

За його словами, сирійський режим прийняв незаконне рішення і, порушуючи принципи міжнародного права, визнав незалежність Абхазії та Цхінвальського регіону (Південна Осетія) в результаті маніпулювання з боку Росії.

"Даною дією режим Асада підтримав військову агресію Росії проти Грузії і наявну протягом років етнічну чистку", - заявив дипломат.

Разом з тим Дондуа наголосив, що грузинська сторона розпочала процедуру розриву дипломатичних відносин із Сирією.

"Таким чином сирійський режим знехтував міжнародними правовими зобов'язаннями щодо визнанню територіальної цілісності та непорушності міжнародно визнаних кордонів держав. З огляду на це Грузія розпочала процедури з метою розірвати дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою", - наголосив він.

Як відомо, на даний момент лише чотири країни визнали незалежність регіонів - Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру.

В той же час у Грузії вважають, що визнання є прихованою анексією регіонів, які є частиною країни.