Замахнулися на всю Україну: як минув з'їзд "Слуги народу" та що важливо знати

Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" готується взяти владу в Україні. Саме про це говорили члени політсили на своєму з'їзді 15 лютого.

"Слуги" зібралися не просто так, адже, крім усього іншого, на порядку денному: підготовка до чергових місцевих виборів, які відбудуться цієї осені, розширення партійної структури, створення свого інтернет-каналу й "розподіл" посад.

До чого такий поспіх та що ухвалили в команді Зе – в матеріалі OBOZREVATEL.

Монобільшість 2.0?

У жовтні 2020 року в Україні відбудуться місцеві вибори. Якоїсь миті по всій країні українці виберуть тисячі нових депутатів і мерів. По суті, це третій етап так званого перезавантаження влади (після президентських і парламентських виборів). Логічно припустити, що політсилі Зеленського дуже хочеться відхопити якомога більше влади. Але це зробити не так просто.

Приблизно за пів року фізичного існування СН особливих саме партійних успіхів не спостерігалося. І недавні, грудневі вибори в кількох десятках ОТО яскраво показали – на місцях перемогти лише з політичним брендом, іменем Зеленського та красивими відео дуже складно. СН взяла лише чверть місць у об'єднаних громадах. Результат начебто й непоганий, але після стрімкої перемоги на виборах до Верховної Ради – щонайменше скромний.

Саме тому в Офісі президента всерйоз задумалися про регіони, а партію передали Олександрові Корнієнку. Під час передвиборчої кампанії він займався підбором кадрів, зокрема волонтерів, що зіграло у великий плюс. В ОП вирішили віддати йому дітище Зеленського з умовою початку партбудівництва. Перший етап його роботи можна оцінити вже за підсумками з'їзду.

З'їзд Пресслужба СН

Що важливо знати?

В СН визначили керівників за напрямами. За задумом керівництва, саме ці люди розвиватимуть політсилу в регіонах. До Вищої ради потрапили наближені нардепи: Євгенія Кравчук, Олександр Качура, Анатолій Остапенко, Артем Культенко, Ольга Коваль, Роман Грищук, Вадим Галайчук, Сергій Кострійчук.

Спробували також вирішити складне питання ідеології. Від лібертаріанства відійшли, тепер стали центристами. Щоправда, що саме це означає – багато народних депутатів так і не зрозуміли: "Ми обіцяли завершення епохи брехні. Зробили дуже багато на центральному рівні. Але зміни просуваються не так швидко. Поки в людей багато питань. Один із варіантів відповіді на ці питання – взяти участь у місцевих виборах", – спробував роз'яснити цю ідею Корнієнко.

Запустили освітній центр для своїх членів. До нього увійдуть як народні депутати, так і потенційні кандидати. У партії обіцяють до третини державного фінансування віддавати на навчання "слуг народу".

Мета таких змін – зібрати адекватних людей у регіонах. Саме тому в керівництві постановили віддати області якимсь менеджерам або просто впливовим "слугам", що нібито не мають там ніяких інтересів.

OBOZREVATEL раніше писав, наприклад, Миколаївську область вирішили довірити Давиду Арахамії, а Херсонську – Олександру Дубінському. Чи вдасться – питання відкрите.

Цілком можливо, що під ширмою відкритого відбору в партії можуть передати підготовку до місцевих виборів і виключно "своїм". Як це відбувається з призначеннями голів ОДА. За останні пів року за ці посади триває активна боротьба між людьми чинного очільника ОП (колишнього радника президента) Андрія Єрмака, заступника голови ОП Сергія Трофимова та представників великого бізнесу.

Вони буквально "поділили" частину призначень керівників областей. Хоча формально президент Володимир Зеленський обіцяв відкритий конкурс і соціальний ліфт.

Олександр Корнієнко

Втім, як показує практика, підхід може прямо вдарити по інтересах влади в регіонах. Коли за підбір кадрів відповідає ставленик кураторів із Києва – результати, м'яко кажучи, страждають. Закінчити цей розділ хочеться багатообіцяльною фразою глави СН Олександра Корнієнка перед початком з'їзду:

"Другий поверх "Паркового" вже наш, можете приходити. Скоро нашою буде вся країна".

Елітний хаб і рюкзак за 2 тисячі євро. Чим ще запам'ятався з'їзд "слуг"?

Все відбувалося в елітному комплексі КВЦ "Парковий", в якому раніше команда президента регулярно проводила як брифінги, так і засідання фракції. Тут же ж були організовані штабні гуляння під час першого й другого турів президентських виборів. Це дорогий комплекс за 15 хвилин ходьби від Верховної Ради, раніше відомий як місце під "вертолітний майданчик Януковича".

У "Слузі народу" офіційно відкрили "партійний хаб". Простіше кажучи – головний офіс політсили. Це просторе й зручне місце, де одночасно можуть розміститися приблизно 100 осіб. Презентували його тільки сьогодні, але працювали тут "слуги" вже кілька місяців.

Хаб партії "Слуга народу"

Хаб партії "Слуга народу"

Хаб партії "Слуга народу"

Партія Зеленського вже в березні запустить свій канал "Слуга-ТБ". Він призначений для YouTube та працюватиме тільки на СН. Там запевняють, що нічого витратного в цьому немає, а головна мета ідеї – висвітлювати події всередині політсили. Крім нього, обіцяють створити щомісячну газету та різні буклети в регіонах України;

З Офісу президента на з'їзд прибув лише заступник голови Сергій Трофімов. Він у ОП відповідає за партійне будівництво та регіональну політику. OBOZREVATEL звернув увагу на те, що топчиновник прийшов на зустріч у рюкзаку, що коштує як десятки пенсій. Більше фото можна подивитися тут.

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