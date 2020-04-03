Президент України Володимир Зеленський здійснив візит в Оман в січні без офіційного статусу.

Як передає УП з посиланням на відповідь Офісу президента, Зеленський літав туди в особистих цілях за власні кошти.

"Враховуючи відсутність візитів найвищого рівня між Україною та Султанатом Оман з дати встановлення дипломатичних відносин (19 травня 1992 року), президент України використав відвідання Султанату для встановлення контактів з його керівництвом, координації взаємних кроків з метою зміцнення дипломатичних відносин між країнами, активізації двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва", – стверджують в ОП.

Повідомляється також, що Офіс президента до підготовки та організації поїздки не залучався, організаційно-протокольне забезпечення візиту Зеленського до Оману не здійснювалося і делегація не передбачалася.

Переліт і проживання в Омані оплачувала перша леді Олена Зеленська, додали в ОП.

Візит Зеленського в Оман

Як писав OBOZREVATEL, повернення президента України Володимира Зеленського чартерним рейсом з Оману до Києва в січні було оплачено Султанатом Оману.

Зеленський достроково повернувся в Україну через трагедію з українським літаком в Ірані.

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