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3 квітня • оновлено в 18:24
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Візит Зеленського в Оман: Офіс президента розкрив нові подробиці

2.3т
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Президент України Володимир Зеленський здійснив візит в Оман в січні без офіційного статусу.

Як передає УП з посиланням на відповідь Офісу президента, Зеленський літав туди в особистих цілях за власні кошти.

"Враховуючи відсутність візитів найвищого рівня між Україною та Султанатом Оман з дати встановлення дипломатичних відносин (19 травня 1992 року), президент України використав відвідання Султанату для встановлення контактів з його керівництвом, координації взаємних кроків з метою зміцнення дипломатичних відносин між країнами, активізації двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва", – стверджують в ОП.

Повідомляється також, що Офіс президента до підготовки та організації поїздки не залучався, організаційно-протокольне забезпечення візиту Зеленського до Оману не здійснювалося і делегація не передбачалася.

Переліт і проживання в Омані оплачувала перша леді Олена Зеленська, додали в ОП.

Візит Зеленського в Оман

Візит Зеленського в Оман

Як писав OBOZREVATEL, повернення президента України Володимира Зеленського чартерним рейсом з Оману до Києва в січні було оплачено Султанатом Оману.

Зеленський достроково повернувся в Україну через трагедію з українським літаком в Ірані.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Олена Зеленська
Місце
Оман
Тег
Офіс президента
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Якби це було так, то це не робилось би таємно. Всі розуміють, що вони брешуть, але вони продовжують брехати.
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Dubchak Arthur
Dubchak Arthur
Це вже яка версія за рахунком? Пи...н дрібний.
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