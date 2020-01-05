Візит Зеленського в Оман: Мендель відзначилася новою скандальною витівкою

Прессекретарка президента України Юлія Мендель розлютилася на інтерес журналістки до візиту Володимира Зеленського в Оман.

Як повідомила в Facebook Марія Жартовська, вона поцікавилася, чому про поїздку Зеленського не було відомо заздалегідь.

Відповідаючи в коментарях на питання про зустрічі президента "на найвищому рівні" в Омані Мендель заявила, що "ми будемо писати про це в новинах".

"І через кілька хвилин виявила, що Юлія Мендель видалила мене з друзів, а не друзі не можуть залишати коментарі в неї в Facebook", – розповіла Жартовська.

Юлія Мендель

Як писав OBOZREVATEL, про візит Зеленського в Оман стало відомо від ЗМІ, офіційно ж про це не повідомлялося. Після ажіотажу в мережі пресслужба президента пояснила інцидент.

Так, ЗМІ стверджувалося, що Зеленський влаштував відпочинок в Омані на різдвяні свята в розкішному 5-зірковому готелі.

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