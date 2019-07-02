Візит Зеленського в Канаду: Україні порадили не розраховувати на "серйозні зрушення"

Візит президента України Володимира Зеленського в Канаду не призведе до якихось серйозних зрушень в геополітичній сфері.
Такий прогноз в ефірі ObozTV озвучила експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська. На її думку, цей візит просто "ознайомчий".
"Не вважаю цей візит якимось проривним і революційним. Швидше, ознайомчий візит. Зеленський повинен і себе показати, і познайомитися безпосередньо з політичним керівництвом Канади, з нашою діаспорою", – прокоментувала експерт.
Осмоловська нагадала, що в міжнародних питаннях канадська влада зазвичай підтримує Україну. Але хоча Канада і входить до G8 і G20, ця країна "ніколи не була в фарватері геополітичних ігор".
"Тому говорити про якісь серйозні зрушення в геополітичній сфері я б не стала. Можливо, будуть якісь предметні угоди з військово-технічної співпраці, з економіки тощо", – спрогнозувала вона.
За словами Осмоловської, вона поки ще не бачила жодних серйозних рішень Володимира Зеленського на міжнародній арені.
"Ті візити, які він здійснював – вони більше носили політично-формальний характер, а не приносили конкретні угоди. Єдина домовленість, чи скоріше "недомовленість", це як раз незмінність позиції Франції та Німеччини щодо повернення Росії в ПАРЄ. І пан Зеленський, який, за його власними словами, знав про це, ніяк не зміг на це вплинути", – зазначила експерт.
Володимир Зеленський прибув до Канади
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Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Канади. У нього заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, керівництвом Конгресу українців Канади та інші заходи.
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