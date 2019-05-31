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Візит Зеленського в ЄС: розкрилися нюанси, як пройдуть "оглядини"

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Перший закордонний візит до Брюсселя Володимира Зеленського в статусі президента України повинен сприяти його формуванню ключового бачення зовнішньої політики.

Про це екс-заступник глави АП Костянтин Єлісєєв повідомив в інтерв'ю LB.ua, зазначивши, що, крім зустрічей у рамках ЄС, у нього відбудуться переговори і з керівництвом НАТО.

"Це принципово важливо, тому що це наші два стратегічні партнери. Сподіваюся, ці зустрічі промотивують президента Зеленського чіткіше окреслити своє ключове бачення зовнішньої політики", — сказав він.

За словами колишнього заступника голови АП, візит буде своєрідними "оглядинами" і Зеленському необхідно його активно використовувати, щоб встановити довірчі особисті відносини.

"Я готував тисячі таких візитів і знаю, що хочуть почути західні лідери", — додав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Крим.Реалії

Єлісєєв підкреслив, що лідерів ЄС також цікавлять кроки президента щодо виконання Мінських домовленостей — чи буде Київ рухатися далі, питання щодо використання транзитних потужностей України російського газу до Європи і підписання нової угоди. Крім того, їх цікавитимуть ідеї Зеленського про необхідність пенсійного забезпечення в Луганській і Донецькій областях.

"Можу припустити, що буде висловлена стурбованість щодо ідеї проведення референдуму в контексті врегулювання ситуації на Донбасі. Європейські лідери стурбовані такими ідеями, вони вважають, що це невчасний крок", — розповів він.

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Також західні лідери можуть цікавитися готовністю Києва провести саміт Україна-ЄС, який проводиться щорічно і цьогоріч запланований на 8 липня.

"Я дуже сподіваюся, що дата буде підтверджена. І рекомендував би в цьому році вступити креативно й провести саміт не в Києві, а в Одесі, Харкові чи навіть Дніпрі. Вважаю, що треба просувати саміт на схід України — щоб прапор ЄС бачили і там", — сказав Єлісєєв.

Крім того, лідерів ЄС цікавить такі питання як можливість реприватизації ПриватБанку, деолігархізація України, зв'язки влади з деякими олігархами й плани з призначенням деяких токсичних персон на вищі державні посади.

"Це становить інтерес не тільки для європейських, але і для американських партнерів", — додав Єлісєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший візит по Україні в статусі президента Володимир Зеленський зробив на Донбас.

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Особи
Володимир ЗеленськийКостянтин Єлісєєв
Місце
Україна
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