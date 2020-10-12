Візит Володимира Зеленського до Великобританії і небачена щедрість британських політиків (особливо на тлі відверто невдалого візиту українського президента до Австрії і нейтрально-позитивного візиту в Брюссель) змушують повірити в деякі інсайди, згідно з якими Великобританія після виходу з Євросоюзу готує грунт для створення нового політико-економічного союзу в Європі, альтернативного по відношенню до Брюсселю. Рішення про надання Україні кредиту в розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, призначення баронеси Мейер спеціальним посланником прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною, підписання Договору про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і Великобританією – це більш ніж результативно для однієї поїздки.

2,5 мільярда фунтів (3,25 мільярда доларів або 2,75 мільярда євро) на тлі заяви Жозепа Борреля про те, що Євросоюз - це не банкомат, виглядають досить переконливо. 1,25 мільярда фунтів, які будуть виділені на розвиток суднобудівної галузі в Україні – це теж серйозна заявка. Але це ніщо в порівнянні зі стратегічними цілями, які намітила для себе Великобританія і в яких, цілком можливо, проглядається і місце для України.

... В кінці 50-х років в Європі розгорнулося суперництво між Францією і Німеччиною з одного боку і Великобританією – з іншого. Де Голль і Аденауер вважали недоцільним приймати Великобританію в Європейське Економічне Співтовариство – предтечу нинішнього Європейського Союзу. Формальною причиною, по якій де Голль наклав вето на вступ Великобританії в ЄЕС, стало побоювання проникнення в Європу американських ядерних ракет (Великобританія була пов'язана зі Сполученими Штатами договором про доступ до американських ядерних ракет). У відповідь прем'єр-міністр Гарольд Макміллан вирішив створити об'єднання, альтернативне ЄЕС. 4 січня 1960 року в Стокгольмі сім держав – Великобританія, Данія, Норвегія, Швеція, Австрія, Швейцарія і Португалія – підписали угоду про створення альтернативного по відношенню до ЄЕС об'єднання – Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA)

У 1972 році Великобританія і Данія вступили в ЄЕС. Пізніше вступили ще кілька членів EFTA ... На сьогоднішній день в EFTA входять чотири держави – Норвегія, Швейцарія, Ісландія і Ліхтенштейн. Старі протиріччя з Євросоюзом вичерпані. Між EFTA та ЄС підписано Вадуцкий договір, згідно з яким між об'єднаннями діє режим єдиного економічного простору, вільної торгівлі та поширюється дія Шенгенських угод. У 2010 році колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко підписав з державами EFTA угоду про режим вільної торгівлі.

Цей екскурс в історію зроблений для того, щоб показати, як діє Великобританія в аналогічних умовах: вона точно не буде сидіти на гордій самоті, а почне створювати власне об'єднання держав під егідою Лондона. Не випадково Борис Джонсон свого часу назвав своїми вчителями Маргарет Тетчер і Гарольда Макміллана. В умовах, коли Лондон так і не вирішив всі питання, пов'язані з виходом Великобританії з Євросоюзу, подібні плани викликають побоювання в Брюсселі. І візит Зеленського там оцінили як демонстрацію власної гри з боку Бориса Джонсона.

Швидше за все, найближчим часом Великобританія може замахнутися на створення власного економічного блоку в Європі, в який – по всій видимості з можуть увійти Україна, Польща, країни Балтії, можливо – кілька інших держав з Центральної та Східної Європи (наприклад, Молдова). Тобто ті держави, які до останнього часу орієнтувалися в зовнішній політиці на США або в яких були сильні позиції "пташенят Джорджа Сороса".

Багато з них знаходилися в конфронтації з Брюсселем. У більшість з них з тривогою чекають листопада і прогнозованого хаосу в США, пов'язаного з більш ніж серйозним протистоянням американських еліт. Всі вони розуміють, що світ перестав бути монополярним, а США – надійним союзником (політика ізоляціонізму, яку почав впроваджувати Трамп, навряд чи зміниться новим періодом експансіонізму, навіть якщо до влади прийдуть "шалені" демократи). Розрахунок Британії саме на посилення фактора Лондона в Європі на тлі депресії в США.

Так що, по суті, Зеленському запропонували взяти участь у формуванні нової конфігурації з новими політичними перспективами. Можливо, це більш вигідний варіант, ніж постійне стояння перед дверима Європейського Союзу з простягнутою рукою і незмінними словами Кіси Вороб'янінова: "Je ne mange pas six jours!". Швидше за все, найближчим часом ми зіткнемося з наявністю двох Європ, при цьому організаційно оформлених, і в цій ситуації головне знову не перетворитися в Буриданового віслюка, яким Україна була протягом всієї доби незалежності.

А тепер – трохи конспірології. У створенні нового об'єднання в Європі, швидше за все, зіграє свою роль могутня бізнес-група на чолі з Джейкобом і Натаніель Ротшильдами. Їх інтереси в Східній і Центральній Європі в останні роки посилилися. Фактично під контролем Натаніеля Ротшильда сьогодні знаходиться значний сегмент енергетичного ринку України (бажаючі можуть поцікавитися тим, як в "Нафтогазі" з'явився такий діяч, як пан Ватерландер, які його реальні повноваження і чому саме він, а не Коболєв є реальним господарем в компанії, а також якими є плани України щодо італійської компанії Snam SpA і словацької Eustream as). Ротшильди сьогодні активно діють на ринках Молдови (торішня покупка кишинівського аеропорту), Білорусі, Польщі, Словаччини та інших країн. Активізував свою діяльність в Україні представник Будинку Ротшильдів в Центральній Європі Джованні Сальветті. Експерти стверджують, що в інтересах Ротшильдів – кілька напрямків в Україні: фінансовий і банківський сектори, фармацевтична галузь (про що говорив в одному з інтерв'ю Сальветті), сільське господарство і, можливо, обслуговування зовнішнього боргу.

Баронеса Кетрін Мейер, яку призначили спеціальним посланцем Бориса Джонсона з питань торгівлі з Україною, не просто представниця британського аристократичного роду. Свого часу вона закінчила Школу слов'янських та східноєвропейських студій і Лондонську школу економіки. Опустимо історію її особистої драми – бурхливого розлучення з першим чоловіком, німецьким лікарем Хансом-Петером Фолькманном, який відсудив у неї двох синів. З тих пір баронеса в рамках створеної нею міжнародної організації активно займається пошуком зниклих і викрадених дітей. Але в її біографії були й інші епізоди. З 2003 по 2007 рік вона була директором LIFFE (Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів і опціонів). Вдруге вона одружена з сером Крістофером Мейером, колишнім послом Великобританії в США (1997 – 2003). Мейєра в Великобританії називають лобістом інтересів Ізраїлю, в ЗМІ була інформація про те, що саме сер Мейер був посередником при укладанні миру між будинками Ротшильдів і Рокфеллерів в 2011 - 2012 роках. У липні 2018 року на лондонському вокзалі Вікторія на Мейєра було скоєно замах – в цей час він займався підготовкою візиту Трампа до Великобританії.

Таким чином, схоже, в Україну приходять нові впливові гравці, а саму Україну намагатимуться включити в нові геополітичні конфігурації. Три "але" в цьому випадку: по-перше, англійці – на відміну від інших гравців – приходять всерйоз і надовго; по-друге, вони вміють працювати з екзотичними народами і використовувати їх слабкості (в тому числі корупцію), що називається, "в мирних цілях"; по-третє, після англійців залишається величезна кількість проблем, які доводиться розгрібати століттями і десятиліттями. Запитайте у Індії, Пакистану, Туреччини та арабських держав.

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