Візит Зеленського до Трампа: у Білому домі розкрили подробиці

Президент України Володимир Зеленський обов'язково відвідає Білий дім.
Про це в коментарі "Голосу Америки" повідомила радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей.
"Я впевнена, що він (Зеленський) відвідає Білий дім. Найголовніше у стосунках Трампа й Зеленського – це те, що ви почули в їхній телефонній розмові. Український президент почав розмову словами: "Ей, я навчився у вас, я отримав у вас навички. Я осушую тут болото, борюся з корупцією", – зазначила вона.
Конвей додала, що головним у стосунках двох лідерів країн є те, що США передали Україні 400 млн доларів для закупівлі "Джавелінів" і гвинтівок, які вони використовують проти агресії Росії.
Як писав OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
В процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил в рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.
Сам Зеленський сказав, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Покази за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між Трампом і Зеленським.
Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання в рамках підготовки до процедури імпічменту.
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