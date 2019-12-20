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20 грудня • оновлено в 12:01
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Візит Зеленського до Трампа: у Білому домі розкрили подробиці

1.2т
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Президент України Володимир Зеленський обов'язково відвідає Білий дім.

Про це в коментарі "Голосу Америки" повідомила радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей.

"Я впевнена, що він (Зеленський) відвідає Білий дім. Найголовніше у стосунках Трампа й Зеленського – це те, що ви почули в їхній телефонній розмові. Український президент почав розмову словами: "Ей, я навчився у вас, я отримав у вас навички. Я осушую тут болото, борюся з корупцією", – зазначила вона.

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Конвей додала, що головним у стосунках двох лідерів країн є те, що США передали Україні 400 млн доларів для закупівлі "Джавелінів" і гвинтівок, які вони використовують проти агресії Росії.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • В процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил в рамках процедури імпічменту Трампа.

  • Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.

  • Сам Зеленський сказав, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Покази за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між Трампом і Зеленським.

  • Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання в рамках підготовки до процедури імпічменту.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Келліенн Конвей Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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