Візит Зеленського до Трампа: у Білому домі розкрили подробиці

Президент України Володимир Зеленський обов'язково відвідає Білий дім.

Про це в коментарі "Голосу Америки" повідомила радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей.

"Я впевнена, що він (Зеленський) відвідає Білий дім. Найголовніше у стосунках Трампа й Зеленського – це те, що ви почули в їхній телефонній розмові. Український президент почав розмову словами: "Ей, я навчився у вас, я отримав у вас навички. Я осушую тут болото, борюся з корупцією", – зазначила вона.

Конвей додала, що головним у стосунках двох лідерів країн є те, що США передали Україні 400 млн доларів для закупівлі "Джавелінів" і гвинтівок, які вони використовують проти агресії Росії.

Як писав OBOZREVATEL:

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