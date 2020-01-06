Візит Зеленського до Оману став сюрпризом для місцевих ЗМІ: спливли цікаві дані

ЗМІ Султанату Оман нічого не написали про візит президента України Володимира Зеленського у країну і про його зустріч з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою.

Про це повідомило видання "Букви", проаналізувавши головні англомовні ЗМІ Омана та їх сторінки у соцмережах.

Візит Зеленського до Оману став сюрпризом для місцевих ЗМІ

Так, на сайті Times of Oman за останні три дні немає жодних згадок про Україну і про візит Зеленського на вищому рівні. Пошук сайтом показує минулорічні новини про Україну. На сторінці видання у Facebook також відсутні повідомлення про візит Зеленського.

На сайті Times of Oman не було жодних новин про візит Зеленського Букви

На сайті Times of Oman не було жодних новин про візит Зеленського Букви

На сайті Times of Oman не було жодних новин про візит Зеленського Букви

На сайті Times of Oman не було жодних новин про візит Зеленського Букви

На сайті Muscat Daily теж немає схожих новин. Головне, про що писало видання, – це стан здоров’я султана Кабуса бен Саїда. На Facebook-сторінці ресурсу за 2020 рік повідомлень про візит Зеленського теж немає.

На сайті Muscat Daily не було жодних новин про візит Зеленського Букви

Видання Омана Oman Observer – теж нічого не написало про цю подію. Ресурс повідомив про кілька державних зустрічей, які відбулися 5 січня, але серед них немає делегації Зеленського.

На сайті Oman Observer не було жодних новин про візит Зеленського Букви

На сайті Oman Observer не було жодних новин про візит Зеленського Букви

На сайті посольства України в Саудівській Аравії, яке відповідає за зв’язки з Оманом, інформації про зустріч президента України з міністром, відповідальним за іноземні справи Султанату Оман, не було.

На сайті посольства України в Саудівській Аравії не було жодних новин про візит Зеленського Букви

Журналісти Oman Observer розповіли "Буквам", що з оманського боку раніше не було жодних анонсів щодо візиту на вищому рівні Зеленського.

“Офіційної заяви про візит президента України від оманської сторони немає. Ми також стежимо за його візитом, і це схоже на приватну відпустку плюс деякі зустрічі. Ми обов’язково дамо оновлену інформацію, коли з’явиться офіційна заява”, – сказав журналіст видання Вінод Наїр (Vinod Nair).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про візит Зеленського в Оман стало відомо від ЗМІ. Спершу офіційно ж про це не повідомлялося.

ЗМІ стверджували, що Зеленський влаштував відпочинок в Омані на різдвяні свята в розкішному 5-зірковому готелі.

Після ажіотажу в мережі пресслужба президента пояснила інцидент.

У мережі вказали на проколи візиту Зеленського в Оман.

Прессекретарка президента України Юлія Мендель розлютилася на інтерес журналістки до візиту Зеленського в Оман.

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