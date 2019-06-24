Візит на саміт G20 в Японію: у Зеленського дали пояснення

Президент України Володимир Зеленський не планував візит на саміт G20 в Японії, який запланований на 28-29 червня.

Про це повідомила прессекретар Зеленського Юлія Мендель, пояснюючи, чому глави держави не буде на засіданні, передає LIGA.net.

"Не був запланований візит до Осаки в графіку президента", — сказала вона.

Володимир Зеленський 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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