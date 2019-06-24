Візит на саміт G20 в Японію: у Зеленського дали пояснення

Президент України Володимир Зеленський не планував візит на саміт G20 в Японії, який запланований на 28-29 червня.
Про це повідомила прессекретар Зеленського Юлія Мендель, пояснюючи, чому глави держави не буде на засіданні, передає LIGA.net.
"Не був запланований візит до Осаки в графіку президента", — сказала вона.
Володимир Зеленський
24 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Зеленський планує відвідати саміт G20 в Японії. Він допустив також, що там відбудеться зустріч українського лідера з президентом Росії Володимиром Путіним.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Росії і України триватимуть в "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна і Франція), однак почати їх із "чистого аркуша" не вийде.
Нещодавно Зеленський сказав, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом обговорять підготовку зустрічі лідерів цих країн.
Під час саміту в Японії зустріч із Путіним також планує лідер США Дональд Трамп.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся