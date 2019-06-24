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Візит на саміт G20 в Японію: у Зеленського дали пояснення

2.8тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не планував візит на саміт G20 в Японії, який запланований на 28-29 червня.

Про це повідомила прессекретар Зеленського Юлія Мендель, пояснюючи, чому глави держави не буде на засіданні, передає LIGA.net.

"Не був запланований візит до Осаки в графіку президента", — сказала вона.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Юлія МендельВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Livesey David
Livesey David
А Климкин уже встречу с Путиным подготовил, что же теперь, отменять придётся? ))
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CARGO 100
CARGO 100
"Не планировал ..." Ну вы смешные. Климкин же ему спланировал, хотя его в Японии и не планировали ждать ...
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ответ от оргкомитета G20: "В программе развлекательных мероприятий выступление клоунов не предусмотрено, поэтому г-н Зеленский может планировать свои выступления на других площадках."
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