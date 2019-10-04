Вивчали "секрети молодості": "слуг народу" зловили за дивним заняттям у Раді

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Андрій Задорожний разом зі своїм колегою вивчали на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю, 4 жовтня, "секрети молодості".

Підтверджувальні фото опублікував у Facebook журналіст Олександр Гончаров (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, парламентарії уважно розглядали книгу "Стародавній секрет джерела молодості".

"Слуги народу" вивчали "секрети молодості" в Раді

"Слуги народу" вивчали "секрети молодості" в Раді

"Слуги народу" вивчали "секрети молодості" в Раді

Вона заснована на шести ритуалах, народжених у горах Тибету. Фізичні і духовні вправи, які наведені в книзі, нібито зміцнюють імунітет, відроджують сили й уповільнюють процеси старіння в організмі.

Автор також наводить свідчення людей, які на практиці застосовували тибетські ритуали і в результаті позбулися недуг і "поліпшили зовнішній вигляд".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Литвиненко, який раніше попався на кнопкодавстві, обговорював на засіданні Ради, як провести вечір п'ятниці, даючи вказівки щодо "вечірки".

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