Віце-прем'єром не буде? Зеленський знайшов Саакашвілі нові посади в Кабміні

Ексглава Одеської ОДА та колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримає посаду в Кабміні, яка не потребує підтримки Верховної Ради.

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі президента, Володимир Зеленський нібито має намір дати Саакашвілі посаду свого представника в Кабміні.

Також він може стати секретарем Національної ради реформ, яку очолює Зеленський. Укази можуть бути підписані в найближчі дні.

Напередодні на брифінгу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що Зеленський і Саакашвілі проводили консультації і знайшли "інший формат" роботи.

Саакашвілі і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фракції "Слуга народу" немає єдиної думки щодо призначення колишнього президента Грузії і ексголови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з реформ.