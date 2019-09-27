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27 вересня • оновлено в 18:47
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Віцепрем'єр висловився про подвійне громадянство в Україні

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Українське суспільство готове до легалізації подвійного громадянства, яке все ще не визнається на законодавчому рівні в країні.

Таку заяву зробив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Європейської правді".

"Я не можу говорити від усього уряду, але моя особиста позиція полягає в тому, що подвійне громадянство об'єктивно назріло і відповідає інтересам України, за винятком визнання подвійного громадянства з РФ", – сказав він.

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"Нам це не потрібно!" Кулеба зробив різку заяву про Україну в ЄС

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба також припустив, що Україна потрібна Європейському Союзу для посилення міжнародного впливу, тому їх відносини незабаром можуть вийти на новий рівень.

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Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Хіба подвійне громадянство не буде створювати складнощі, наприклад, у питанні оборони держави?
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Подвійне (і потрійне, яку декого, не буду показувати пальцем, а саме у Ко) громадянство не в інтересах України, а в інтересах окремих напівгромадян, які хочуть мати можливість швидко втекти із швидко набутим майном через зловживання довірою 73% зебілів.
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