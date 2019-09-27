Віцепрем'єр висловився про подвійне громадянство в Україні

Українське суспільство готове до легалізації подвійного громадянства, яке все ще не визнається на законодавчому рівні в країні.

Таку заяву зробив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Європейської правді".

"Я не можу говорити від усього уряду, але моя особиста позиція полягає в тому, що подвійне громадянство об'єктивно назріло і відповідає інтересам України, за винятком визнання подвійного громадянства з РФ", – сказав він.

Дмитро Кулеба liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба також припустив, що Україна потрібна Європейському Союзу для посилення міжнародного впливу, тому їх відносини незабаром можуть вийти на новий рівень.

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