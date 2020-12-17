Вітренко отримав від держави напередодні призначення 170 млн грн, – Бутусов

Державне підприємство "Нафтогаз України" перерахувало на рахунки кандидата на посаду віцепрем'єра Юрія Вітренка 170 млн гривень.

Про це повідомив головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов на особистій сторінці у Facebook із посиланням на джерело в Ощадбанку і "Нафтогазі".

"Сьогодні (16 грудня – прим.) Досягнуто домовленості в Кабміні про виплату Вітренкові з бюджету НАК "Нафтогаз" 170 мільйонів гривень – напередодні голосування в парламенті! За нашими даними, гроші надійшли на рахунок", – повідомив журналіст.

Бутусов додав, що спочатку Вітренко вимагав через суд від державної компанії 94 млн гривень, чому сума бонусу напередодні призначення подвоїлася, поки невідомо.

"Називаймо речі своїми іменами – у таких критичних умовах виплати Вітренкові премії під тиском високопоставлених керівників – це просто хабар за лояльність коштом держбюджету. НАК "Нафтогаз" змусили виплатити суму без будь-якого суду, яка могла б бути й меншою", – заявив Бутусов .

Журналіст назвав виплату 170 млн грн корупційним злочином і закликав Вітренка повернути в бюджет.

Нагадаємо, що Юрій Вітренко з 2002 р. працював на різних посадах у НАК "Нафтогаз України". У 2014 р. він став фактично другою особою в компанії. У кінці 2018 р. він отримав близько 6 млн доларів премії за Стокгольмський арбітраж проти "Газпрому". Більшу премію, ніж Вітренко, отримав тільки глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Виплату другої частини бонусів зупинили після критики Володимира Зеленського. Після цього Вітренко звернувся до суду з вимогою виплатити йому 4 млн доларів.

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