Вітренка тягнуть у міністри енергетики, всупереч конфлікту інтересів, – експерт

Юрія Вітренка збираються призначити міністром енергетики, незважаючи на наявний конфлікт інтересів, тому він активно звалює свої провали в роботі на главу "Нафтогазу".

Про це написав експерт з енергетичних питань Валентин Землянський на своїй сторінці у Facebook, коментуючи інформацію з різних джерел про призначення Вітренка міністром наступного тижня.

"Ну ось картина, чому активно заклятий друг Андрія Володимировича (Коболєва. – Ред.) так активно почав дзижчати про його некомпетентність та інші гріхи, стає все яснішою й чіткішою. Таки не збрехали джерела. Готується ЮрьЮрич (Вітренко. – Ред.) до влади", – написав Землянський.

Водночас експерт нагадав, що у Вітренка є конфлікт інтересів, який чомусь не бентежить його покровителів, які наполегливо лобіюють його призначення міністром енергетики. Зокрема, колишній топменеджер "Нафтогазу" подав судовий позов, вимагаючи виплатити йому 94 млн гривень премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". І це в умовах, коли президент дав чіткий посил держкомпаніям і чиновникам відмовитися від премій і надмірно високих зарплат, обмеживши їх розмір 47 тис. грн на період коронакризи. Однак Юрій Вітренко й далі судиться за свою премію.

"Як же бути з конфліктом інтересів? Адже не відмовився Вітренко від позову на 94 млн гривень. Або в житті Юрь Юрича з'явилися старші товариші. Сказали, мовляв, не піс... не хвилюйся. І міністром тебе зробимо і по суду повирішуємо. Хто ж це у нас такий впливовий в енергетиці з'явився, що готовий товариша Вітренка делегувати міністром, а то, дивись, і віцепрем'єром цілим, незважаючи на всі огріхи й вади кандидата? Хоч опудалом, хоч тушкою. Активно тягнуть товариша на верхні поверхи влади, ой активно", –написав Землянський.

Нагадаємо, що раніше Землянський зазначав, що Юрій Вітренко відповідальний за провал програми з видобутку газу "Україна 20/20", згідно з якою до 2020 року Україна мала наростити видобуток, щоб повністю забезпечувати себе газом. За словами експерта, Вітренко провалив програму на старті, коли в розвиток газовидобування в 2017 році інвестували лише третину запланованих коштів. У результаті в 2018 році видобуток газу становить 15,5 млрд куб. м, у 2019 році – лише 14,9 млрд куб. м замість запланованих 18,2 млрд куб. м.