Вітольд Фокін: три скандальні заяви, що викликали резонанс в Україні

Перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін, який лише два тижні як став заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, вже встиг відзначитися низкою скандальних пропозицій щодо вирішення долі окупованих Росією територій.

За ці заяви його засудила громадськість і колеги в політичних колах, закликавши виключити його із ТКГ, а також внесли до бази "Миротворця". Водночас сам він реакцією на сказане ним залишився задоволеним.

OBOZREVATEL нагадує, що саме Вітольд Фокін встиг наговорити про Донбас і вирішення питання звільнення українських територій від окупації країною-агресором РФ.

Як Фокін потрапив до ТКГ

Нагадаємо, що увійти до складу української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу прем'єр-міністру України в 1990-1992 роках Вітольдові Фокіну запропонував глава Офісу президента Андрій Єрмак, і той погодився.

У складі української делегації Фокіну доручили відповідати за взаємодію з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, яких країна залучила до роботи в контактній групі. Глава делегації Леонід Кравчук навіть запевнив, що Фокін допоможе налагодити взаємодію як із жителями Донбасу, які опинилися на непідконтрольній Україні території, так і з тими, хто виїхав звідти в інші регіони України.

Фокін запропонував піти на компроміс із Росією щодо Донбасу

Спершу це призначення не викликало якогось особливого інтересу в українців, бо схвально про нього відгукнулися політики й навіть президент Володимир Зеленський.Але характерно, що з перших днів після отримання відповідної посади Вітольд Фокін почав роздавати інтерв’ю журналістам, і саме його бачення щодо вирішення ситуації на Донбасі викликало резонанс у країні.

Три скандальні заяви Фокіна

1. "Особливий статус всьому Донбасу, а не тільки ОРДЛО"

Насамперед новопризначений перший заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно надати всій території Донбасу, а не тільки окупованим районам. За його словами, "і з того боку, і з іншого було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані".

"Але сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", – сказав він.

Фокін хоче провести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо дозволить ВРУ чи президент

2. "Амністія як компроміс для Росії щодо Донбасу"

Крім того, політик запропонував піти на компроміс із Росією заради виконання Мінських домовленостей. На його переконання, в розмові з російською стороною і представниками "Л/ДНР" потрібно домогтися взаємних поступок.

"Якщо ми погодимося з їхньою вимогою загальної амністії, вони, думаю, підуть нам назустріч і відмовляться від вимоги міняти Конституцію для спецстатусу", – зазначив Фокін.

3. "Готовність до переговорів із ватажками "Л/ДНР"

Також Фокін заявив, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради. Він зазначив, що хоче відвідати непідконтрольні владі України території Донецької та Луганської областей.

"Хочу своїми очима побачити людей, дізнатися, чим вони дихають, який бачать варіант безконфліктно розійтися в цій ситуації. Кравчук сказав, що більшість жителів Донбасу не хоче повернутися в Україну. Я не знаю, на які дані він спирається – ще не обговорював цього з ним. Але часто наші з ним слова перекручують журналісти або в соцмережах", – пояснив Фокін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що висловлювання Вітольда Фокіна про Донбас не відповідають національним інтересам і є провокаційними.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що Рада, ймовірно, готова зустрітися з Фокіним через його заяви щодо Донбасу.