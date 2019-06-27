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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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В Офісі Зеленського ігнорують ЗМІ?

1.4тЧитати матеріал російською

“От перемены мест слагаемых сумма не изменяется”. Это выражение известно многим еще со школы. Именно им и можно охарактеризовать ситуацию, которая сложилась в команде президента Владимира Зеленского.

Буквально несколько дней назад президент своим указом реорганизовал Администрацию в Офис президента. На европейский манер, как говорится.

Обещают в ОПУ и переехать в Украинский дом, стать ближе к украинцам. Это все хорошо, но подходы в работе со СМИ, к сожалению, в Офисе президента пока не впечатляют.

На информационные запросы OBOZREVATEL отвечают выборочно. Особо неудобные запросы откровенно “забывают”. К примеру, 5 июня от нашего издания еще в Администрацию президента был отправлен запрос о поездке Владимира Зеленского в Брюссель (Бельгия).

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В рамках этого визита президент провел целый ряд встреч, в частности с руководством НАТО и ЕС. Запрос касался суммы, потраченной из бюджета на визит главы государства.

Запрос

Запрос

Рядовой вопрос, интересующий общество — сколько было потрачено на поездку президента? Но ответ пока не поступил, хотя уже прошло более 3-х недель. По закону же его должны прислать не позднее чем через 5 рабочих дней.

Вероятно, этому есть два логичных объяснения. Первое — из-за пертурбаций в ОПУ там попросту некому писать ответы на запросы. И наш попросту затерялся. Второе — в команде президента подходят ко СМИ избирательно. Делят СМИ на правильные или неправильные.

Очень бы не хотелось, чтобы взаимоотношения складывались на таком неприятном опыте. Ведь суть открытой власти заключается не только в прозрачном офисе или встречах под камерах, а и доступе к открытой информации.

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Місце
УкраїнаКиїв
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