Начали активно. Очень показателен спич Зеленского - "давайте работать, а не скандалить".

За первый день утвердили Кабмин и приняли президию. Не затягивали и публично не ругались, продолжают работать и сейчас. Это радует.

Состав Кабмина вроде неплох, есть отличные министры. Но и спорные фигуры остались - это не ок. Как правильно отметила Kristina Berdynskykh, никто из нардепов даже вопрос по Авакову не задал, значит договорились.

Если не кривить душою - откровенно не хватало открытых конкурсов. Снова все решалось в последний момент и кулуарно. Такое...

При всех скандалах - вижу много позитивных людей в команде СН. Видно желание и запал.

Также интересен и Голос. При всех плюсах, хотел бы больше чётких позиций и альтернатив.

Оппоплатформа чётко работает на свою аудиторию. Слышали вы, или нет, но ОПЗЖ хочет по-максимуму монополизировать комитет по реинтеграции Донбасса.

Верховная Рада 9-го созыва Фото: Ян Доброносов

Не хочу быть предвзятым, но, советую избирателям партии как-нибудь постоять у входа в парламент и посчитать то количество машин премиум-класса и охранников, которые сопровождают нардепов ОПЗЖ.

Думаю, миф о беспокойствии за пенсии и будущее пенсионеров сразу испарится.

Батькивщина трудится в привычном темпе. Как по мне, ничем не выделилась.

Аналогично и Европейская Солидарность. Роль ярко правой оппозиции. Пока без бунта.

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