Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Журналіст Всі статті автора

Не всі в Раді олігархи!

188 Читати матеріал російською

Нашел интересную картинку, на ней показано голосование украинцев в студии на тему депутатской заработной платы. Уверен, по стране расклад примерно такой же.

Голосование украинцев в студии

Голосование украинцев в студии

Сергей Щербина

Как показывает практика, многие видят нардепа априори миллионером, который попал в Раду решать свои вопросы. Это правда, но отнюдь не всегда.

На 5-м курсе университета приехал в Киев стажироваться в Верховной Раде. Интернатура была полгода и, благодаря ней, смог немного заглянуть в кулуары парламента. Не как журналист, а как интерн — по сути, сотрудник Аппарата.

Вот тогда я понял, что все не так, как кажется. Не все в Раде олигархи, и не все живут на широкую ногу. Многие сотрудники за мизирную по меркам Киева зарплату целыми днями пьют чай и саботируют работу.

Новини
''Я скромный человек, в месяц трачу несколько тысяч долларов'': как живут ''слуги народа''

У них нет мотивации работать и хоть как-то усовершенствовать законы. Их работу делают другие люди, которые вынуждены трудиться до упора.

А "бездельников" никто не увольняет, ибо на ответственную работу с такой зарплатой идти-то никто не хочет.

С депутатами ситуация иная, в нынешнем созыве много богатых людей. В следующем же их будет меньше. И часть из "новых лиц" в идеале будет жить на зарплату.

К чему веду — если мы хотим хорошего управленца, ему нужно платить нормальные деньги. Не 10 тысяч гривен в Киеве, и не 20. А больше.

Поэтому зарплата нардепа (в данном случае — управленца) должна расти. Не как у Коболева или Кравцова (по миллиону в месяц), конечно. Это преступный перебор.

Новини
Еще одни выборы, премьер и конфискация: с чего начнет новая Рада

В Европе есть такая практика — доход руководителя не должен превышать зарплату рядового сотрудника более чем в 4-5 раз. К примеру, если средняя зарплата в Украине 10 тысяч (номинальная), то зарплата нардепа должна быть 40-50.

Но. Важная оговорка. Каждый должен знать, что он несет уголовную ответственность не на бумаге, а на своей шкуре. Возьмет взятку — сядет. И да, с нардепов нужно спрашивать. За качество законов, за посещения. За работу в комитетах и в регионах. За кнопкодавство и так далее.

А пока, конечно, смешно смотреть на нардепов нынешнего созыва, которые ходят с охраной, ездят с в дорогих иномарках. Понятно, что им люди не верят.

А вы что думаете? Какая должна быть зарплата у нардепа?

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Місце
Україна
Теги
нардеп зарплата
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel