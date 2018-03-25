Віталій Кличко не виключає, що побореться за крісло президента

Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що стане кандидатом у президенти під час виборів у березні 2019 року. Проте спершу він має виконати обіцянки перед киянами, стверджує політик.Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що побореться за крісло президента України під час президентських виборів 2019 року.

"Цього я не виключаю. Але спершу я повинен домогтися успіху в Києві та довести до кінця те, що я обіцяв людям", - заявив Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel, яке було опубліковане в неділю, 25 березня.

Нагадаємо, під час попередніх президентських виборів в Україні у 2014 році Кличко зняв свою кандидатуру на користь чинного президента України Петра Порошенка, який тоді здобув перемогу у першому турі виборів. У квітні 2015 року український олігарх Дмитро Фірташ під час судового процесу у Відні щодо його екстрадиції до США заявив, що з 2012 року підтримував Кличка та його партію "УДАР". Він також повідомив, що проводив зустріч з Віталієм Кличком та Петром Порошенком у Відні напередодні президентських виборів 2014 року, у результаті якої, як стверджував олігарх, "ми отримали те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером (Києва - Ред.)".

Як відомо, чергові президентські вибори в Україні мають відбутись 31 березня 2019 року.