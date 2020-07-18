Висунення Верещук від СН вигідно Пальчевському, – експерт

Анатолій Октисюк прокоментував праймеріз, що пройшли в партії влади, в результаті яких обрали кандидата на посаду мера Києва від "СН" в своїй колонці для "Главком".

"Процедура, за якою "слуги народу" провели праймеріз, не викликає нічого, окрім роздратування. Це були не праймеріз, а їх імітація, фейк. По суті, вони просто обрали кандидата від партії шляхом таємного голосування. Крім того, після цих так званих праймеріз склалося враження, що "Слуга народу" робить усе, щоб провалити вибори в Києві, "злити" їх під Кличка та створити більш вигідні умови для електоральних конкурентів", – заявив він.

Крім того, політичний експерт аналітичного центру DemocracyHouse зауважив, що Ірина Верещук не матиме шансів отримати підтримку жителів столиці, чим, на його думку, скористається Андрій Пальчевський.

"Незважаючи на те, що Верещук розмовляє українською, вона викликає відторгнення у значної частини киян, викликає електоральне роздратування. З іншого боку, Верещук дратує і проросійську частину виборців Києва. З реакції на її висунення можна зробити висновок, що це – найгірший варіант, який міг би бути. Вона не зможе мобілізувати проукраїнську частину виборців, яка на боці "ЄС", "Голосу", "УДАРу" тощо, а також відштовхне виборців "Слуги народу", і вони проголосують за Пальчевського", – підсумував Окистюк.