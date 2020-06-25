Виставляти на аукціон тварин більше не будуть: Малюська розповів про щасливу долю левів, пітонів і собак

Конфіскованих тварин тепер будуть передавати в зоопарки та притулки (Facebook-сторінка Дениса Малюськи)

Кабінет міністрів України ухвалив постанову Міністерства юстиції і в такий спосіб скасував проведення аукціонів із продажу конфіскованих домашніх і диких тварин.

Як ідеться на сайті Міністерства юстиції, тепер усі конфісковані тварини будуть безоплатно передаватися в притулки, зоопарки та інші подібні установи.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, аукціони були, по суті, неефективними, оскільки, наприклад, конфіскованого лева, якого вилучили через неналежне поводження, викуповував зазвичай той же господар.

"Навіть якщо тварина діставалася комусь іншому, то критерієм відбору такого нового власника була тільки готовність заплатити найбільшу суму. Про добробут тварини мова не йшла. Сьогодні ми проблему вирішили. Продажу диких і домашніх тварин через аукціони більше не буде", – заявив він .

За словами міністра, проблема була вкрай актуальною, оскільки в черзі на продаж перебували три леви (Річчі, Вітольд, Багіра), шестеро ведмедів (Балу, Маша, Мальвіна, Анна, Потап, Тимоша), кілька пітонів і собака. Тепер їх передадуть у належні установи.

"Здається, тепер у цих тварин буде все гаразд", – написав Малюська на своїй Facebook-сторінці.

Конфіскованих тварин тепер будуть віддавати в притулки і зоопарки Facebook-сторінка Дениса Малюськи

Конфіскованих тварин тепер будуть віддавати в притулки і зоопарки Facebook-сторінка Дениса Малюськи

Конфіскованих тварин тепер будуть віддавати в притулки і зоопарки Facebook-сторінка Дениса Малюськи

Конфіскованих тварин тепер будуть віддавати в притулки і зоопарки Facebook-сторінка Дениса Малюськи

Конфіскованих тварин тепер будуть віддавати в притулки і зоопарки Facebook-сторінка Дениса Малюськи

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр юстиції Денис Малюська розповідав, що його відомство продавало собак, яких за рішеннями судів держава забирала у господарів. Тоді повідомлялося, що в системі СЕТАМ очікувалася поява трьох левів і п'яти ведмедів на продаж.