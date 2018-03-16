Висновки Венеціанської комісії: владі України забракне політичної волі і часу?

У фракції БПП вважають, що влада має врахувати висновки Венеціанської комісії щодо пропозицій запровадити жорстку фінансову звітність для активістів. Експерти побоюються, що питання відкладуть "у довгий ящик".Українська влада має враховувати рекомендації Венеціанської комісії щодо законопроектів 6674 і 6675, які мають на меті замінити електронне декларування для громадських активістів на жорстку фінансову звітність, і шукати прийнятний вихід із ситуації. Про це у коментарі DW заявив заступник голови депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" та член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Часу залишилося мало

Ці законопроекти були подані президентом Петром Порошенком до Верховної Ради у липні 2017 року, але наразилися на критику правозахисників і міжнародної спільноти як такі, що істотно обмежують діяльність громадських організацій в Україні. У п'ятницю, 16 березня, Венеціанська комісія оприлюднила свій експертний висновок з приводу цих законопроектів, у якому заявила, що жорсткі вимоги до фінансової звітності щодо громадських організацій у поєднанні із суворими санкціями матимуть руйнівний вплив на громадянське суспільство в Україні. Експерти також закликали українську владу до 1 квітня скасувати вимогу до антикорупційних активістів подавати електронні декларації.

Олексій Гончаренко визнає, що часу для виконання цієї рекомендації "залишилося мало". "Чи реально це зробити протягом наступного сесійного тижня, мені важко сказати, бо я не можу говорити від імені більшості, але я особисто голосуватиму "за", якщо це питання поставлять на голосування", - сказав Гончаренко. Депутат також зауважив, що "думка Венеціанської комісії заслуговує на повагу" і що "її висновки мають вплив" на його позицію.

Депутати не готові

Рішення Венеціанки було цілком очікуваним, бо і вимоги до активістів подавати електронні декларації, і запровадження жорстких норм фінансової звітності - дискримінаційні і є по суті "помстою можновладців тим, кого вони бояться", переконана депутатка від фракції партії "Блок Петра Порошенка" Світлана Заліщук. Вона вважає, що скасувати положення про обов’язкове декларування для активістів цілком можливо наступного тижня.

"Чи ми впораємося? Ключовим у відповіді на це питання є наявність політичної волі", - сказала Заліщук у коментарі DW. Проте, за її словами, судячи з неформальних бесід з колегами, "такої готовності серед більшості депутатів" наразі немає. "Потрібна передусім воля президента Порошенка та Арсенія Яценюка, щоб вони поговорили зі своїми депутатами і переконали їх проголосувати", - вважає депутатка.

Активісти готуються подавати декларації

Песимістично оцінює долю рекомендацій Венеціанської комісії і виконавчий директор Transparency International (ТІ) Україна Ярослав Юрчишин. "Радше за все з рекомендаціями ознайомляться і відкладуть "у довгий ящик", таким чином відклавши і питання звітування та впровадження е-декларацій", - сказав Юрчишин DW.

Тим часом, за його словами, співробітники ТІ готуються до подачі електронних декларацій і намагаються затвердити електронні ключі у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), але "з цим виникають величезні проблеми, бо НАЗК по кілька днів не відповідає". "Ми як організація, яка сама відстоює відкритість і прозорість, не можемо ігнорувати цей закон, хоча й вважаємо його дискримінаційним, але ми однаково будемо заповнювати електронні декларації", - сказав Юрчишин. Проте, каже він, дехто з його колег, "зважаючи на неконституційність цієї процедури, готується оскаржувати її у суді".