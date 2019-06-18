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"Вульгарно й образливо": Зеленського присоромили за заяву про українок

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Заява президента України Володимира Зеленського про красивих українських жінок як бренд країни – вульгарно й образливо.

"Якщо глава держави хотів похвалитися України, більш доречно було б згадати не про українських жінок, а про українських патріотів", – заявив OBOZREVATEL Надзвичайний і Повноважний Посол України, екс-представник України в Раді ООН з прав людини Володимир Василенко.

Володимир Зеленський, Олена Зеленська під час офіційного візиту в Париж

Володимир Зеленський, Олена Зеленська під час офіційного візиту в Париж

Офіційний сайт президента України

"З моєї точки зору, це вульгарно і образливо для українських жінок. Один раз він назвав Україну повією. Підтекст цієї фрази фактично полягає в тому, що українські жінки – повії. Тому це "бренд", – зауважив дипломат.

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Відповідаючи на питання, чим можна було б похвалитися Україні, крім як жінками, він сказав: "Українськими патріотами, українськими вояками, які дають відсіч російській агресії, які страждають і гинуть, захищаючи не тільки Україну, а й Європу".

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський, виступаючи на кампусі стартапів Station F у Франції в рамках офіційного візиту в Париж, заявив, що в Україні дуже красиві жінки, чим викликав цілу хвилю критики. Його фраза виглядала так: "До речі, я хочу трохи похвалитися України та українцями. Завжди було уявлення у всьому світі, що Україна, це, в першу чергу, сільське господарство, це шахти, це металурги. А туристи говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, все це є, і воно залишається нашим брендом".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир ВасиленкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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