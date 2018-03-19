Висилка дипломатів з Росії: Британія відгукнулася на ідею України

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон вважає хорошою ідеєю працевлаштувати в Україні дипломатів і співробітників Британської Ради, яких висилають з Росії.

Як написав у Twitter глава МЗС України Павло Клімкін, цю позицію Джонсон озвучив йому особисто.

За словами Клімкіна, британських дипломатів чекає "дуже теплий прийом" в Україні.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Клімкін запропонував працевлаштувати в Києві британських дипломатів, яких РФ вирішила вислати з країни і оголосити їх персонами нон грата через отруєння шпигуна Сергія Скрипаля, в якому Лондон звинуватив Москву.