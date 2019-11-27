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29 листопада • оновлено в 11:52
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"Вішайте мій портрет": Джокер зухвало відповів на заклик Зеленського

11.4т
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Пранкер "Джокер", відомий викривальними "розіграшами" українських політиків, різко відреагував на заклик президента Володимира Зеленського не вішати в кабінетах чиновників своїх портретів.

"Президент не ікона", – сказав Зеленський і попросив не вішати його портрет в кабінетах. А значить, місце вакантне. Ну а раз так, то вішайте мій портрет", – написав Джокер в телеграм-каналі.

"Кажуть допомагає, якщо нечасто прикладатися", – пожартував пранкер.

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"Вішайте мій портрет": Джокер зухвало відповів на заклик Зеленського

Зеленський і "Джокер"

Зеленський і "Джокер"

колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що йому вдалося особисто поспілкуватися з пранкери "Джокером" і дізнатися про його подальші плани.

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Особи
Джокер Володимир Зеленський
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Руденко Вован
Руденко Вован
Шута в ростов .
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