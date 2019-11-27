"Вішайте мій портрет": Джокер зухвало відповів на заклик Зеленського

Пранкер "Джокер", відомий викривальними "розіграшами" українських політиків, різко відреагував на заклик президента Володимира Зеленського не вішати в кабінетах чиновників своїх портретів.

"Президент не ікона", – сказав Зеленський і попросив не вішати його портрет в кабінетах. А значить, місце вакантне. Ну а раз так, то вішайте мій портрет", – написав Джокер в телеграм-каналі.

"Кажуть допомагає, якщо нечасто прикладатися", – пожартував пранкер.

Зеленський і "Джокер" колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що йому вдалося особисто поспілкуватися з пранкери "Джокером" і дізнатися про його подальші плани.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!