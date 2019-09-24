Вища рада правосуддя отримала нового главу: що відомо

Новим головою Вищої ради правосуддя замість Володимира Говорухи став Андрій Овсієнко.

За його кандидатуру на таємному голосуванні у вівторок, 24 вересня, віддали голоси 12 членів ВСП, повідомила прес-служба відомства.

Відзначається, що Овсієнко був обраний членом ВСП XIV позачерговим з'їздом суддів України в березні 2017 року. З травня 2019 року він був секретарем Третьої дисциплінарної палати.

Ілюстрація Укрінформ

"Вища рада правосуддя вирішила припинити повноваження голови ВСП Говорухи Володимира Івановича на підставі його заяви", – йдеться в повідомленні. Уточнюється, що таке рішення він прийняв у зв'язку з необхідністю проходження лікування.

Згідно ст. 22 закону України "Про Вищу раду правосуддя", голова ВСП обирається з членів Вищої ради строком на два роки.

Голосування є таємним і відбувається шляхом подачі бюлетенів із будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами Вищої ради правосуддя.

Андрій Овсієнко vru.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся