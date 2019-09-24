Вища рада правосуддя отримала нового главу: що відомо

Новим головою Вищої ради правосуддя замість Володимира Говорухи став Андрій Овсієнко.
За його кандидатуру на таємному голосуванні у вівторок, 24 вересня, віддали голоси 12 членів ВСП, повідомила прес-служба відомства.
Відзначається, що Овсієнко був обраний членом ВСП XIV позачерговим з'їздом суддів України в березні 2017 року. З травня 2019 року він був секретарем Третьої дисциплінарної палати.
Ілюстрація
Укрінформ
"Вища рада правосуддя вирішила припинити повноваження голови ВСП Говорухи Володимира Івановича на підставі його заяви", – йдеться в повідомленні. Уточнюється, що таке рішення він прийняв у зв'язку з необхідністю проходження лікування.
Згідно ст. 22 закону України "Про Вищу раду правосуддя", голова ВСП обирається з членів Вищої ради строком на два роки.
Голосування є таємним і відбувається шляхом подачі бюлетенів із будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами Вищої ради правосуддя.
Андрій Овсієнко
vru.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL:
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