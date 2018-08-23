Якщо відсіяти маніпуляція ботів, то несприйняття сьогоднішніх слів президента чисельними представниками проукраїнських верств суспільства свідчить про деяку тенденцію. Фактором є і обґрунтована недовіра до влади. Але, на мій погляд, можливо відокремити ще одну особливість.

Особливість ця розкриває в тому числі і притаманний нам патерналізм. В цій парадигмі сприйняття політик чи посадовець розглядається якоюсь потойбічною відокремленою від людського буття істотою. Його мотиви можуть бути повністю вольові. Тобто, якщо він робить щось погане - то розуміє це. Якщо добре - також усвідомлює. Створюється образ такого собі постійно усвідомленого надстворіння. Мешканця Олімпу, який діє з раціонального хорошого чи поганого мотиву. Політик (зокрема президент) в такому світосприйнятті не розглядається в якості живої людини.

Але політики - просто живі люди. Ми помиляємось, змінюємо погляди, діємо нераціонально, наша свідоміст спотворюється багатьма факторами. Стресом, невірним аналізом, випадком, збігом обставин.

Розуміння того, що політики - живі представники суспільства з притаманним суспільству та людям вадами - це і є сучасне західне сприйняття політичного процесу. Яке, доречі також деградує, якщо подивитися на результати європейських виборів.

Новини Порошенко извинился и должен признать остальные ошибки

Тому я вірю в щирість президента у його вибаченні. Так як вірю в щирість багатьох лідерів держави і їх особистих мотивів. Як людина дотична, я на особистих розмовах чув багато слів і про мотиви, і про людські переживання, пов`язані із ситуацією, у якій опинилася наша країна. Від багатьох високопосадовців. Просто на заваді реалізації цих мотивів стають і об’єктивні фактори, і людськи вади, і вади самого суспільства і державного устрою, недоліки самої системи нашого життя. На жаль.

Визнавати свої помилки і вибачатися - це дуже по-людські. І хай краще наша політика буде політикою живих людей, аніж політикою бронзових вождів та дерев’яних "крепких хозяйственников".

Більше людяності у всьому - ось що нам усім потрібно...