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"Вірус Росії!" Порошенко придумав відповідь за удар ПАРЄ по Україні

11.3тЧитати матеріал російською

Повернення Росії в Парламентську Асамблею Ради Європи є потужним викликом Україні.

Про це повідомляє телеграм-канал п'ятого президента Петра Порошенка. Ексгарант зазначив, що це перший серйозний дипломатичний удар, який отримала наша країна за останні п'ять років.

"Раніше ми таких ударів не пропускали. Але тепер удар нанесено не тільки по Україні, а й по фундаментальних європейських цінностях, коли між цінностями і ціною була вибрана ціна", – йдеться в повідомленні.

Порошенко підкреслив, що найближчим часом задіє свої зовнішньополітичні зв'язки, щоб "вірус всепрощення Росії за анексію Криму та окупацію Донбасу" не поширився далі.

"Вірус Росії!" Порошенко придумав відповідь за удар ПАРЄ по Україні

Скріншот

Відзначимо, що українські користувачі з нерозумінням сприйняли це рішення європейських політиків. Зокрема, народний депутат України, представник команди "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв заявив, що "ПАРЄ у стані зомбі відкрила двері агресору". "Ганьба!" – написав він ще вночі на своїй сторінці в Facebook.

Члени української делегації ще напередодні голосування попереджали, що рішення може бути вельми плачевним для Києва, проте їхні прохання про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення загроз були проігноровані. Зокрема, в мережі прозвучали звинувачення в тому, що "президент кинув делегацію в ПАРЄ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися. Одноголосно її підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини.

Перший віцеспікер Верховної Ради і член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко назвала їх відповідальними за вбивства на Донбасі й у Криму.

Глава комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова заявила, що після повернення повноважень делегації РФ у ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь у цій організації.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
РосіяПАРЄ
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
вытягивай нас, гетьман. клаван тока шаурмой давиться может и, как девочка-выпускница, по фонтанам шляться
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кого поросенков задействует ""своим авторитетом""?Откуда у барыги шиколадное пятнышко авторитет?Шесть уголовных дел уже,надо свиноте сухари сушить начинать,а он хрюкать пытается упырь.
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D SS
D SS
а что президент Зе мог сказать,если у него в голове парламнтские выборы а не имидж Украины за рубежом.После встречи с Меркель и Макроном было ясно,что что то произойдет в ПАСЕ.Меркель и Макрону стало понятно что Зе не будет сопротивлятся возвращению рашки в ПАСЕ.Так оно и произошло.Ответственный за внешюю политику государства молчит.Да и что он может сказать? А на счет Порох. ВЫ что его так боитесь что не можете оставить в покое, или маховик ненависти канал Бени настолько раскрутил ,что Вы не можете остановиться? Да проведите расследования и если есть состав преступления посадите,а так выходит что поливая грязью Порошенко вы просто его ссыте.Кстати при Порохе за 5 лет такого не было!!!
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