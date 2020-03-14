Закриття кордонів для іноземців, особливо в умовах відсутності реальної статистики інфікованих в Україні і недотримання карантинних правил всередині країни, – данина панічній моді, а не метод боротьби з епідемією.

Встановлення триденного терміну на повернення додому українських громадян – стимул до лавиноподібного переміщення величезної кількості людей, багато з яких могли б пережити вірус в країнах, де працюють або навчаються. Ця лавина лише посилить сплеск захворювань в Україні.

Закриття кордонів

Завершення триденного терміну, встановленого для повернення наших громадян:

1. створить колапс на кордоні;

2. продемонструє неможливість забезпечення умов для карантину всіх, хто не зміг повернутися у триденний термін;

3. істотно ускладнить відносини України не лише з суміжними країнами, а й з усіма країнами, де живуть і працюють наші громадяни;

4. різко ускладнить суспільно-політичну ситуацію в Україні.

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