Закриття кордонів для іноземців, особливо в умовах відсутності реальної статистики інфікованих в Україні і недотримання карантинних правил всередині країни, – данина панічній моді, а не метод боротьби з епідемією.
Встановлення триденного терміну на повернення додому українських громадян – стимул до лавиноподібного переміщення величезної кількості людей, багато з яких могли б пережити вірус в країнах, де працюють або навчаються. Ця лавина лише посилить сплеск захворювань в Україні.
Закриття кордонів
Завершення триденного терміну, встановленого для повернення наших громадян:
1. створить колапс на кордоні;
2. продемонструє неможливість забезпечення умов для карантину всіх, хто не зміг повернутися у триденний термін;
3. істотно ускладнить відносини України не лише з суміжними країнами, а й з усіма країнами, де живуть і працюють наші громадяни;
4. різко ускладнить суспільно-політичну ситуацію в Україні.
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