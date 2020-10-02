Вирок Януковичу в 13 років за держзраду набрав чинності

У п'ятницю, 2 жовтня, Київський апеляційний суд залишив чинним вирок Оболонського райсуду Києва, який заочно засудив колишнього президента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL. Пізніше адвокат Януковича Віталій Сердюк у Facebook написав, що він оскаржуватиме рішення у Верховному суді.

"Вину Віктора Януковича не доведено, рішення суду суто політичне. Його буде оскаржено у Верховному суді в найкоротші терміни", – повідомив юрист.

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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко опублікував у Facebook рішення суду. За словами Луценка, тепер Янукович "остаточно поза законом".

Рішення Київського апеляційного суду щодо Януковича. Facebook / Юрій Луценко

Фотокопія документа. Facebook / Юрій Луценко

Повний пост Луценка в Facebook. Скриншот

Нагадаємо, що 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду й пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат розповів, де зараз проживає колишній президент Віктор Янукович.