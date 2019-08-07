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"Виродки!" Бірюков розгромив Зеленського за милий дзвінок Путіну

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Радник п'ятого президента України, волонтер Юрій Бірюков різко відреагував на переговори глави держави Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна 7 серпня.

Бірюкова обурив тон розмови, під час якої Зеленський звинуватив в обстрілі не Росію, а "той бік". Пост волонтер написав на своїй сторінці у Facebook.

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"А наш-то, новий-то, подзвонив Путіну і попросив вплинути на "ту сторону". Саме так, крок за кроком, фраза за фразою, країні тепер забивають у голову тезу про "внутрішній конфлікт", про "ту сторону", про... пам'ятаєте "повстанців" на Олімпійському?" – сказав Бірюков.

"Повстанці з того боку", а Путіна просять на них вплинути. Так поступово Путін стане миротворцем. Виродки, ви зробили це разом" – підсумував він.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський вранці в середу, 7 серпня, провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів на Донбасі, під Павлополем, 6 серпня.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Юрій Бірюков
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
а конфликт не внутренний? пленные и там и там украинцы. я понимаю все плененные всушниками люди были бы россияне, тогда внешний конфликт. а когда подавляющее число пленных это украинцы то какой это конфликт?
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филипп филипыч
филипп филипыч
в великую отчественную погибло 8.6 млн. советских солдат. в плен попало 4,6 млн. то есть два к одному примерно. сколько россиян в плен попало? 5 человек? значит убили еще 10 примерно. итого всу воевала с 15 бойцами россии)
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Питон Каа
Питон Каа
Нет, ну можно конечно продолжать долдонить про российские войска на Донбассе, про войну с Россией шестой год подряд, только что это даст? Сколько раз уже было говорено - в Крыму реально есть российские войска - вперед на мины... Но нет, там наверное какие-то другие российские войска, не адаптированные к украинским военным реалиям...
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