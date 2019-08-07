"Виродки!" Бірюков розгромив Зеленського за милий дзвінок Путіну

Радник п'ятого президента України, волонтер Юрій Бірюков різко відреагував на переговори глави держави Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна 7 серпня.

Бірюкова обурив тон розмови, під час якої Зеленський звинуватив в обстрілі не Росію, а "той бік". Пост волонтер написав на своїй сторінці у Facebook.

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"А наш-то, новий-то, подзвонив Путіну і попросив вплинути на "ту сторону". Саме так, крок за кроком, фраза за фразою, країні тепер забивають у голову тезу про "внутрішній конфлікт", про "ту сторону", про... пам'ятаєте "повстанців" на Олімпійському?" – сказав Бірюков.

"Повстанці з того боку", а Путіна просять на них вплинути. Так поступово Путін стане миротворцем. Виродки, ви зробили це разом" – підсумував він.

Путін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський вранці в середу, 7 серпня, провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів на Донбасі, під Павлополем, 6 серпня.

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