"Вирізають відео і передають росТБ": Сюмар заявила про журналістів-"шпигунів" із Ради

Частина журналістів, акредитованих у Верховній Раді України, співпрацює із російськими спецслужбами.

Про це повідомила нардеп ("Народний фронт"), глава комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, посилаючись на дані Служби безпеки України, передає "Укрінформ".

"У мене є частина подань від СБУ, що такі "журналісти" співпрацюють із російськими спецслужбами. Вони спочатку провокують певні ситуації, знімають їх, а потім вирізують фрагменти відео та передають їх російським телеканалам", — зазначила вона.

Сюмар наголосила, що це робиться для інформаційної війни проти України: спершу спровокувати, а потім активно використовувати це в засобах пропаганди.

"Чотири тисячі акредитованих журналістів у Верховній Раді — це маразм. Велика частина цих людей займається там невідомо чим, але не висвітленням діяльності парламенту", — вважає глава комітету.

Вікторія Сюмар ТСН

На її думку, спікер парламенту повинен підписати відповідне положення про акредитацію, якщо не вдається прийняти закон.

Сюмар запевнила, що комітет із питань свободи слова та інформаційної політики прийме декілька рішень про позбавлення акредитації парламентських журналістів, "щоб неповадно було всім підряд акредитуватися і займатися інформаційним кілерством на замовлення одних гравців проти інших".

"Так, акредитація — це не пустий інструмент, а створення умов для журналістів, які займаються висвітленням роботи Верховної Ради. Якщо ж певні особи отримують картку акредитації, щоб "козиряти" нею перед поліцією, то це несерйозно, і так ми себе в клоунів перетворюємо", — сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше регламентний комітет Верховної Ради запропонував заборонити зйомку нардепів без їхньої згоди і вилучати у журналістів відеоматеріали, відзняті після відмови народних обранців.

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