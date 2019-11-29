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30 листопада • оновлено в 11:07
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"Вирізали фразу!" Нардепка від "Слуги народу" виправдалася за заклик згорнути свободу слова

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Народна депутатка України від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що її фразу про необхідність "приглушити" свободу слова нібито вирвали з контексту.

Реакцію на скандал, що спалахнув, вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook і дорікнула журналістці Ірині Ромалійській непрофесіоналізмом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Василевська-Смаглюк

Ольга Василевська-Смаглюк

"Гордон"

"Спочатку ведуча запитує про Марічку Звіробій, потім про людину, яка порвала портрет Порошенка, потім про Олександра Дубінського і його висловлювання. Потім отримує мою відповідь, що у нас занадто сильна свобода слова і пора б почати фільтрувати свою мову тим, хто таке допускає. Вирізає останню фразу без контексту, відправляє на YouTube. Розумничка, good job, well done", – обурилася Василевська-Смаглюк.

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Вона також запевнила, що до початку політичної кар'єри за 15 років роботи в журналістиці доводила своїми розслідуваннями, що в Україні не місце корупційній та цинічній владі.

"Але, виявилося, досить пригрозити президенту фізичною розправою, і це стане нормою речей, свободою слова. Здобули! Бережіть брови, Ірино. Вам ще ними керувати й керувати", – уїдливо звернулася нардепка до журналістки, яка звинуватила її у скандальній ініціативі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Ольга Василевська-Смаглюк Ірина Ромалійська
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Климкин Ваня
Климкин Ваня
Шльондра
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Все правильно тебя поняли, шавка КАламойши!!!
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Коровы на ферме не доены, а она в В Раде сидит...
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