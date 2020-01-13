Головна Новини
13 січня • оновлено в 13:11
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Вирішують 4-5 олігархів: Зеркаль зробила гучну заяву про владу в Україні

Читати матеріал російською

Колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що всю українську політику ведуть олігархи.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Гордону", зазначивши, що не бачить свого майбутнього в парламенті після виходу з МЗС.

"Поки українська політика – це політика, яка робиться між чотирма або п'ятьма олігархами, вона мені не цікава. У Раду, говорите? Навіщо? Кнопочки натискати?" – сказала Зеркаль.

Новини
"Поки не проковтнув": Зеркаль зробила Зеленському попередження про Путіна

Працювати в іноземній компанії вона також не хоче: "Королівство мале. Де масштабний проєкт, у чому виклик?"

Повернення в МЗС за каденції президента Володимира Зеленського дипломатка теж виключила.

Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеркаль дорікнула Зеленського тим, що президент нібито надає перевагу "відданим людям", а не професіоналам.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Кирило Лютий
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
7
Смішно
31
Цікаво
18
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пять веревок решат проблему!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Прям сенсация)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги