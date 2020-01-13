Вирішують 4-5 олігархів: Зеркаль зробила гучну заяву про владу в Україні

Колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що всю українську політику ведуть олігархи.
Про це вона заявила в інтерв'ю "Гордону", зазначивши, що не бачить свого майбутнього в парламенті після виходу з МЗС.
"Поки українська політика – це політика, яка робиться між чотирма або п'ятьма олігархами, вона мені не цікава. У Раду, говорите? Навіщо? Кнопочки натискати?" – сказала Зеркаль.
Працювати в іноземній компанії вона також не хоче: "Королівство мале. Де масштабний проєкт, у чому виклик?"
Повернення в МЗС за каденції президента Володимира Зеленського дипломатка теж виключила.
Олена Зеркаль
Скриншот
Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеркаль дорікнула Зеленського тим, що президент нібито надає перевагу "відданим людям", а не професіоналам.
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