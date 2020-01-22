Зеленський і Арахамія в Давосі поспілкувалися з пропагандистами Кремля: відео

Президент Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі поговорив із російськими пропагандистами.

Він поспілкувався з ними на тему нового обміну полоненими з Москвою, про що пропагандисти тут же повідомили на своїх сторінках у соціальних мережах. При цьому Зеленський розмовляв із ними російською мовою.

"Хочемо, чесно. Як тільки домовимося... У нас два треки. Ми говоримо в "нормандському форматі" і окремо з Російською Федерацією", – сказав президент.

Зеленський у Давосі поспілкувався з пропагандистами РФ

Також Зеленський повідомив росіянам, що в кінці січня в Києві проведе зустріч із держсекретарем США Майком Помпео.

"У нас багато тем для обговорення, серед них енергетика, економічні питання й інші", – сказав Зеленський.

Крім того, дав інтерв'ю кільком російським пропагандистським телеканалам і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зокрема, він запевнив, що Україна не має плану силового повернення Донбасу.

"Я не думаю, що він існує, тому що у нас всі зусилля останні 6 місяців спрямовані на винятково мирне врегулювання. Будемо робити, що від нас залежить, на політичному рівні", – пояснив він.

Давид Арахамія в Давосі

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський у Давосі зробив гучну заяву про Донбас, повідомивши, що Україна готова завершити війну буквально сьогодні.

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