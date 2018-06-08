"Вирішиться доля України": міжнародник дав загрозливий прогноз зустрічі Путіна с Трампом

На можливій зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в австрійському Відні вирішиться доля України.
В коментарі OBOZREVATEL конфліктолог-міжнародник, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорій Перепелиця пояснив, що Путін вже зробив свій хід на послаблення Європи після зустрічі з канцлером Германії Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, тепер черга за США.
"Наступний стратегічний хід – домовитися з Трампом. Домовитися з Трампом про визнання Росії, як світової держави, як світового гравця. Він вже довів Меркель та Макрону, що Росія світовий, а не регіональний гравець. Тепер в нього ціль переконати Трампа так, щоб він поступився лідерством США, і звільнив місце для Росії", – говорить Перепелиця.
За його словами, Путін сподівається на історичну зустріч з Трампом, коли останній піде на поступки Росії, відмовиться від України і визнає домінуючий вплив Росії на європейський континент.
За це Путін готовий піти на поступки по Сирії та іншим проблемам: Північна Корея, Іран та інше, що є стратегічним пріоритетом США.
"Тенденція не на користь Заходу, він слабшає, а Росія зміцнюється, і ця тенденція буде продовжуватися у наступні роки. Тому Путін "банкує" зараз і перед Трампом теж. Тим більше, що Захід вже не знає, що робити з Україною, владі цій вже не вірять, альтернативи вони не бачать. Те, що даються всі ці транші, це все розкрадається. Вони в розпачі відносно України, вона стала проблемою", – вважає він.
Однак, чи погодиться Трамп піти на поступки, буде залежати від його настрою, каже міжнародник.
"Тут питання вибору стратегічний пріоритетів. Якщо для США стратегічний пріоритет – це Іран, можливості поновити ядерну програму, і Близький Схід, то що для американців Україна? Вона вже не входить в коло стратегічних інтересів", – пояснив він.
За словами Перепелиці, від того, який буде результат зустрічі між Трампом і Путіним буде залежати, в певній мірі, майбутнє України.
"Звісно, Трамп не хоче погоджуватися, тому що його завдання відновити лідерство, хоча він і говорить вже, що США не є наддержавою, але має зберегти за собою лідерство. А щоб зберегти за собою лідерство, треба вирішувати глобальні проблеми з Північною Кореєю, Іраном, Сирією, плюс ісламський тероризм. Вони вже не можуть впоратися самі, і вони шукають в образі Росії свого помічника", – говорить міжнародник.
Тому, за його словами, Росія буде вести підривну діяльність розуміючи, що США не може впоратися з усіма проблемами глобальної безпеки, вони таким чином намагаються торгуватися з США.
"Тому, звісно, Трамп би не здав Україну, можливо він її і не здасть, але йому треба вибирати, чи дивитися на Росію, як на потенційного союзника у вирішення проблем, чи починати конфронтувати. Починати конфронтувати, це ще більше послаблювати себе і вирішення проблем буде ще більше ускладнено", – сказав він.
Наразі, як каже Перепелиця, у президента США дуже складний вибір.
"На цій зустрічі буде вирішуватися доля України", – резюмував експерт.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Аркадій Бабченко, на якого готувався замах, заявив, що процеси, які відбуваються в Україні, вказують на те, наскільки багато існує відмінностей від Росії.
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