Втомилися і вирішили перекусити: під час засідання "Слуги народу" в Раду викликали Glovo

Під час закритого засідання фракції "Слуга народу" у Верховній Раді народні депутати викликали доставку їжі Glovo.
Як повідомляє OBOZREVATEL, кур'єр служби доставки зайшов у стіни парламенту. У цей момент там якраз проходить закрите засідання "Слуги народу".
Під час засідання депутати повинні заслухати звіт прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Однак, він запізнюється на зустріч. Ймовірно, в очікуванні хтось із депутатів вирішив не втрачати часу дарма і повечеряти.
Кур'єр Glovo в Раді
Кур'єр Glovo в Раді
На фотографіях видно, як близько 19:20 доставщик їжі зайшов в Раду, залишив своє замовлення і через якийсь час покинув будівлю.
Раніше OBOZREVATEL писав, що і почому їдять депутати в їдальні Ради.
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