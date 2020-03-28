Вирішать долю міністрів: "Слуги народу" окремо зберуться перед засіданням Ради

Народні депутати від "Слуги народу" зберуться на нараду в неділю, 29 березня.
Про це LB повідомили джерела у фракції. Збори вже традиційно пройдуть у виставковому центрі "Парковий" в Києві.
Обговорюватимуться кандидатури нових міністрів, яких запропонують парламенту на засіданні 30 березня.
При цьому нардеп від СН Олександр Дубінський стверджує, що глава МОЗ Ілля Ємець покине свій пост.
Телеграм-канал Дубінського
Верховна Рада
Як писав OBOZREVATEL, розглядається два варіанти проведення засідання – в сесійній залі або у дворі. Президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче запропонувати депутатам працювати дистанційно.
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