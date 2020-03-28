Вирішать долю міністрів: "Слуги народу" окремо зберуться перед засіданням Ради

Народні депутати від "Слуги народу" зберуться на нараду в неділю, 29 березня.

Про це LB повідомили джерела у фракції. Збори вже традиційно пройдуть у виставковому центрі "Парковий" в Києві.

Обговорюватимуться кандидатури нових міністрів, яких запропонують парламенту на засіданні 30 березня.

При цьому нардеп від СН Олександр Дубінський стверджує, що глава МОЗ Ілля Ємець покине свій пост.

Телеграм-канал Дубінського

Верховна Рада

Як писав OBOZREVATEL, розглядається два варіанти проведення засідання – в сесійній залі або у дворі. Президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче запропонувати депутатам працювати дистанційно.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!