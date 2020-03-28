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29 березня • оновлено в 00:50
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Вирішать долю міністрів: "Слуги народу" окремо зберуться перед засіданням Ради

1.4т
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Народні депутати від "Слуги народу" зберуться на нараду в неділю, 29 березня.

Про це LB повідомили джерела у фракції. Збори вже традиційно пройдуть у виставковому центрі "Парковий" в Києві.

Обговорюватимуться кандидатури нових міністрів, яких запропонують парламенту на засіданні 30 березня.

При цьому нардеп від СН Олександр Дубінський стверджує, що глава МОЗ Ілля Ємець покине свій пост.

"Слуги народу" вирішили окремо зібратися перед засіданням Ради

Телеграм-канал Дубінського

Верховна Рада

Верховна Рада

Як писав OBOZREVATEL, розглядається два варіанти проведення засідання – в сесійній залі або у дворі. Президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче запропонувати депутатам працювати дистанційно.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Мир Миру
Мир Миру
Збирайтесь, карантин - не поміха .Саме час подумати добре. І про розпродаж землі України. І про експорт-імпорт електроенергії. І про владних аферистів.
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Podyu Roman
Podyu Roman
Мир Миру, и напалмом это собрание!!!
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