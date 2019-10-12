Вирішальна стадія: Пристайко зробив гучну заяву про новий обмін полоненими

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що переговори по обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією знаходяться на вирішальній стадії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Видання цитує слова політика, який оцінює цей обмін, як "більш складний, ніж попередній".

Вадим Пристайко twitter.com

"У цих процесах кожне сказане слово може зіграти драматичну роль. Я намагаюся не говорити ні про дати, ні про кількість обміну, не давати ніяких даних. Доля кожної конкретної людини, яка сидить за гратами, може будет вирішена просто неуважно сказаним словом. Саме тому я хочу сказати, що цей процес знаходиться у вирішальній стадії", – заявив Пристайко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час мирних переговорів у Мінську 1 жовтня обговорювалося питання про наступний етап звільнення утримуваних осіб.

Новий обмін полоненими між Україною і Росією може відбутися вже після саміту в "нормандському форматі", який запланований до кінця жовтня.

Раніше Пристайко уточнив, що обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" неможливий, так як в такому випадку в списки потраплять кримінальні авторитети.

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