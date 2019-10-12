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12 жовтня • оновлено в 15:04
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Вирішальна стадія: Пристайко зробив гучну заяву про новий обмін полоненими

2.4т Читати матеріал російською

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що переговори по обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією знаходяться на вирішальній стадії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Видання цитує слова політика, який оцінює цей обмін, як "більш складний, ніж попередній".

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

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"У цих процесах кожне сказане слово може зіграти драматичну роль. Я намагаюся не говорити ні про дати, ні про кількість обміну, не давати ніяких даних. Доля кожної конкретної людини, яка сидить за гратами, може будет вирішена просто неуважно сказаним словом. Саме тому я хочу сказати, що цей процес знаходиться у вирішальній стадії", – заявив Пристайко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час мирних переговорів у Мінську 1 жовтня обговорювалося питання про наступний етап звільнення утримуваних осіб.

  • Новий обмін полоненими між Україною і Росією може відбутися вже після саміту в "нормандському форматі", який запланований до кінця жовтня.

  • Раніше Пристайко уточнив, що обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" неможливий, так як в такому випадку в списки потраплять кримінальні авторитети.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
Есть предложение-всех пленных расстрелять и все ОК.
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70rus xxx
70rus xxx
Все одно киевских бомжей подсунут.
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70rus xxx
70rus xxx
Petrenko Ivan, Ванюша,тезка,а меня то за ШО?
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