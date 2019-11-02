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3 листопада • оновлено в 01:33
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"Вип'ю всю кров!" Богдан відреагував на бійку з Бакановим

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Глава Офісу президента Андрій Богдан посміявся над чутками про бійку з главою СБУ Іваном Бакановим.

Напередодні повідомлялося, що Баканов вибив Богдану зуб. Незабаром в Facebook Богдан опублікував фото, на якому продемонстрував, що всі зуби на місці.

"Баканов не потрапляйся на моєму шляху! Наступного разу вип'ю всю кров. Будеш кішкам хвости крутити!" - посміявся Богдан.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

ФБ Богдана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Богдан розповів про спілкування Офісу президента з олігархами.

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Особи
Іван Баканов Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Офіс президента
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