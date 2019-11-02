"Вип'ю всю кров!" Богдан відреагував на бійку з Бакановим

Глава Офісу президента Андрій Богдан посміявся над чутками про бійку з главою СБУ Іваном Бакановим.

Напередодні повідомлялося, що Баканов вибив Богдану зуб. Незабаром в Facebook Богдан опублікував фото, на якому продемонстрував, що всі зуби на місці.

"Баканов не потрапляйся на моєму шляху! Наступного разу вип'ю всю кров. Будеш кішкам хвости крутити!" - посміявся Богдан.

Андрій Богдан ФБ Богдана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Богдан розповів про спілкування Офісу президента з олігархами.

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