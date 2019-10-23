"Випробування водою": Дубінський зухвало висміяв Арахамію через поліграф

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський жорстко висміяв главу фракції Давида Арахамію.

У своєму телеграм-каналі він опублікував постанову скандального Баришівського суду, в якому "зобов'язали" Дубінського й Арахамію "пройти випробування водою".

У рішенні їдко відзначається, що таким шляхом визначити корупціонера легше, ніж за допомогою детектора брехні.

"За часів оспіваних поетами, коли була зачеплена честь – вирішували це шпага з пістолетами, а нині тільки поліграфи є", – сміється Дубинський.

Телеграм-канал Дубінського

Дубінський збунтувався проти керівництва "Слуги народу" delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили про можливість виключення Дубінського з партії. Він різко відреагував, а потім кинув виклик "Слузі народу".

Скандал розгорівся після того, як з'явилася інформація про плани Офісу президента перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні. Йдеться про членів фінансового комітету Ради.

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