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26 грудня • оновлено в 00:21
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"Випробувальний термін" закінчився? Розкрита доля Авакова в МВС

7.5т
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не зміг відповісти на питання про "випробувальний термін" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Чи залишиться Аваков на посаді після нього - має вирішити парламент. Про це Гончарук сказав у відповідь на запитання Радіо Свобода.

"Це парламент повинен вирішити. Подивимося", – повідомив Гончарук.
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Арсен Аваков і Олексій Гончарук

Арсен Аваков і Олексій Гончарук

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня поточного року Верховна Рада підтримала призначення Авакова на посаду глави МВС четвертий раз поспіль.

Раніше в "Слузі народу" заявили, що перепризначення Авакова було схвалено президентом України Володимиром Зеленським.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Олексій Гончарук Арсен Аваков
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Совершенно верно - судьбу "мынистра" авакяна должен решить парламент.. Только не украинский. ))
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Mega Death
Mega Death
Аваков это любитель французких объедков?))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Останется ли Аваков на должности после него - должен решить парламент"?! Обоз вы охренели! назовите кого парламент сам решил назначить на должность с февраля 2014?
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