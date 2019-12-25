"Випробувальний термін" закінчився? Розкрита доля Авакова в МВС

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не зміг відповісти на питання про "випробувальний термін" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Чи залишиться Аваков на посаді після нього - має вирішити парламент. Про це Гончарук сказав у відповідь на запитання Радіо Свобода.
"Це парламент повинен вирішити. Подивимося", – повідомив Гончарук.
Арсен Аваков і Олексій Гончарук
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня поточного року Верховна Рада підтримала призначення Авакова на посаду глави МВС четвертий раз поспіль.
Раніше в "Слузі народу" заявили, що перепризначення Авакова було схвалено президентом України Володимиром Зеленським.
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